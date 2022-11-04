Pembelere bürünen Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti sosyal medyada dalga konusu oldu: 'Pamuk şekere benzemişsiniz'







PAMUK ŞEKERLER GECEDE EL ELE







Ülkemizde altınca senesini kutlayan Netflix, birçok ünlünün katılımı ile eğlenceli bir etkinliğe imza attı. Geceye katılan ünlü isimler dikkatleri üzerine çekerken, damga vuran ise Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti oldu.Pembeye bürünen ve el ele kameralara poz veren çiftin tarzı sosyal medyanın diline düştü.Çiftin bu karelerini görenler, "Kenan ve Beren bundan sonraki hayatlarını pamuk şeker olarak devam ettirmeye karar vermiş" sözleriyle dalga geçti.Ancak ikili yapılan yorumlara aldırmadan, pembe kıyafetleriyle paylaşım yapmaya devam ediyor.