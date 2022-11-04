MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 10:00

Pembelere bürünen Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti sosyal medyada dalga konusu oldu: 'Pamuk şekere benzemişsiniz'

Dün gece düzenlenen Netflix etkinliğine sanat dünyasının birçok ismi katılım sağladı. Geceye el ele gelen Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti ise ilginç kıyafet seçimleriyle dikkat çekti. Çiftin kıyafeti kısa sürede sosyal medyanın gündemine düşerek dalga konusu haline geldi.

MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 10:00
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Pembelere bürünen Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti sosyal medyada dalga konusu oldu: 'Pamuk şekere benzemişsiniz'


Ülkemizde altınca senesini kutlayan Netflix, birçok ünlünün katılımı ile eğlenceli bir etkinliğe imza attı. Geceye katılan ünlü isimler dikkatleri üzerine çekerken, damga vuran ise Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti oldu.

PAMUK ŞEKERLER GECEDE EL ELE

Pembeye bürünen ve el ele kameralara poz veren çiftin tarzı sosyal medyanın diline düştü.



Çiftin bu karelerini görenler, "Kenan ve Beren bundan sonraki hayatlarını pamuk şeker olarak devam ettirmeye karar vermiş" sözleriyle dalga geçti.

 beren saat kenan doğulu

Ancak ikili yapılan yorumlara aldırmadan, pembe kıyafetleriyle paylaşım yapmaya devam ediyor.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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