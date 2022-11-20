Pençe Kılıç Harekatına AK Parti'den ilk açıklama: Bedel ödetmeye devam ediyoruz!







PENÇE KILIÇ HAREKATINA AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA!







Türk kuvvetleri, Suriye ve Kuzey Irak'a yönelik "Pençe Kılıç" hava harekatını başlattı. MSB hesap verme zamanının geldiğini söyledi ve başlatılan hava harekatına ilişkin yayınladığı mesajında "Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" şeklinde konuştu.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'te resmi twitter hesabı üzerinden bitr paylaşımda bulunarak başlatılan operasyonla ilgili değerlendirmeler yaptı.. Teröre karşılık olarak bedel ödetmeye devam ettikleri vurgusunu yapan Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: