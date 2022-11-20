GÜNDEM
20 Kasım 2022 - 11:23

Pençe Kılıç Harekatına AK Parti'den ilk açıklama: Bedel ödetmeye devam ediyoruz!

Gece yarısı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak ve Suriye'nin kuzeyine başlatılan pençe Kılıç Harekatı hakkında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında teröre karşılık olarak bedel ödetmeye devam ettiklerini söyledi.

GÜNDEM
20 Kasım 2022 - 11:23
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Pençe Kılıç Harekatına AK Parti'den ilk açıklama: Bedel ödetmeye devam ediyoruz!


Türk kuvvetleri, Suriye ve Kuzey Irak'a yönelik "Pençe Kılıç" hava harekatını başlattı. MSB hesap verme zamanının geldiğini söyledi ve başlatılan hava harekatına ilişkin yayınladığı mesajında "Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" şeklinde konuştu.

Pençe Kılıç Harekatına AK Parti'den ilk açıklam

PENÇE KILIÇ HAREKATINA AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA!



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'te resmi twitter hesabı üzerinden bitr paylaşımda bulunarak başlatılan operasyonla ilgili değerlendirmeler yaptı.. Teröre karşılık olarak bedel ödetmeye devam ettikleri vurgusunu yapan Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Pençe Kılıç Harekatına AK Parti'den ilk açıklama

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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