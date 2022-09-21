YAŞAM
21 Eylül 2022 - 15:02

Pençe-Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde İstimlak Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam'ın şehit olduğunu, 2 kahraman silah arkadaşımızın da yaralandığını açıkladı.

YAŞAM
21 Eylül 2022 - 15:02
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Pençe-Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu


Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından mitingdeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 21 Eylül 2022 tarihinde, bir üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm. Onb. Muhammed KARAÇAM şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda yaşamını yitiren aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."
 

pic.twitter.com/uBysE6nTJA

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) Eylül 21, 2022


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