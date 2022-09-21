Pençe-Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu







"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 21 Eylül 2022 tarihinde, bir üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm. Onb. Muhammed KARAÇAM şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda yaşamını yitiren aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

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— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) Eylül 21, 2022