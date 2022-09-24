YAŞAM
24 Eylül 2022 - 12:30

Pencereden camiye girip sadaka kutusunu çaldı, kısa sürede yakalandı

Arnavutköy'de açık pencereden camiye giren hırsız, masraflar için toplanan paraların bulunduğu sadaka kutusunu çaldı. Ardından yine camdan çıkan hırsız kısa sürede yakalanırken, hırsızlık anı kameraya yansıdı.

YAŞAM
24 Eylül 2022 - 12:30
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Pencereden camiye girip sadaka kutusunu çaldı, kısa sürede yakalandı


Olay, 21 Eylül'de saat 12.30 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camii'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, cami giderleri için toplanan paraların bulunduğu sadaka kutusunu gözüne kestiren Y.G., açık olan pencereden içeriye girdi. Ardından sandalyenin üzerindeki sadaka kutusunu çalan hırsız, yine camdan çıkarak kaçtı. Sadaka kutusunun çalındığını farkına varan görevliler polis ekiplerine haber verdi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri hırsızın kimliğini tespit etti. Arnavutköy Asayiş Büro Ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Batuhan Toprak



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Haber Editörü
Haber Editörü
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