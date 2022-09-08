YAŞAM
08 Eylül 2022 - 06:54

Pendik E-5'te kaza: 1 ölü, 3 yaralı

D-100 Karayolu, Pendik Tavşantepe mevki, Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan kamyonet hareket halinde olan bir başka kamyonete çarptı. Olayda 1 kişi ölürken, 3 kişi ise yaralandı.

YAŞAM
08 Eylül 2022 - 06:54
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Pendik E-5'te kaza: 1 ölü, 3 yaralı


Kaza, 04.45 sularında D-100 Karayolu, Pendik Tavşantepe mevki, Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolunda hareket halinde ilerleyen 34 AZ 7549 plakasına sahip kamyonet sahibi Selami Özay Çevik, kendi istikametinde giderken plakası tespit edilemeyen sebze yüklü kamyonet hatalı sollama yaparak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Selami Özay'ın aracına çarptı.

Sebze yüklü komyenetin çarpması sonucu Selami Özay Çevik araçtan sağ çıkarken, sebze yüklü kamyonette bulunan kimliği belirlenemeyen kişilerden biri kaza yerinde feci şekilde can verirken araçta bulunan bir diğer kişi ise ağır yaralandı.



D-100 karayolunda ise trafik yoğunluğu yaşanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay mahaline birden fazla polis, itfaiye ve sağlık personelleri yollandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sebze yüklü kamyonette bulunan kimliği belirlenemeyen şahsın olay yerindeki cansız bedeni ambulansa kaldırıldı. Diğer yaralılar ise tedavi edilmek üzere Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürülürken yaralıların birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Geç vakit olduğu halde yapılan çalışmaları izleyerek kazayı görüntülemeye çalışan vatandaşları polis olay yerinden uzaklaştırmaya çalışırken, kaza nedeniyle D-100 karayolu bir saate yakın trafiğe kapatıldı. Trafik yan yoldan verildi. Kaza yapan araçların kaldırmasıyla trafik normale döndü.
 

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Haber Editörü
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