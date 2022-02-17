YAŞAM
17 Şubat 2022 - 11:32

Pendik'te 4 katlı bina alev alev yandı: 1 ölü!

İstanbul Pendik’te 4 katlı binada çıkan yangın ekipler tarafından kontrol edilirken, çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

YAŞAM
17 Şubat 2022 - 11:32
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Pendik'te 4 katlı bina alev alev yandı: 1 ölü!
Olay gece saat 04.30 sıralarında İstanbul'un Pendik ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın giriş katı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıkarken, binanın alev aldığını gören çevre sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.








Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi de yönlendirildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken dumandan etkilendiği fark edilen bir kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi ve sağlık ekiplerine teslim edildi.



Yangının tamamen kontrol altına alınması sonrasında yanan dairenin içinde yapılan incelemelerde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan kimlik tespit çalışmaları sonrasında ise ölen kişin 84 yaşındaki Ahmet Uçar olduğu belirlenirken evde tek başına yaşadığı öğrenildi.



KAHREDEN DETAY!

Yangında talihsiz bir şekilde yanarak hayatını kaybeden Ahmet Uçar'ın daha önceden bir ameliyat geçirdiği ve iki bacağının da olmadığı öğrenildi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlaması sonrası Uçar'ın cansız bedeni otopsi yapılması için ambulansa alınarak Adli Tıp Morguna gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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