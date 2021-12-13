Pendik'te 7 yaşındaki kız çocuğu babası tarafından boğazı kesilerek öldürüldü!

İstanbul'un Pendik ilçesinde dün akşam saatlerinde korkunç bir cinayet işlendi. İlçeye bağlı Kavakpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu belirtilen Habip Öztürk isimli bir kişi, henüz 7 yaşındaki kızını boğazını keserek öldürdü. Daha sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesen ve intihar etmek isteyen Öztürk, ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre evinde 7 yaşındaki Defne ismindeki kızıyla birlikte yaşayan Habip Öztürk, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kızının boğazını bıçakla kesti. Kanlar içinde yere yığılan küçük kız hayatını kaybederken, cinnet geçiren baba Habip Öztürk, aynı bıçakla intihara kalkıştı. 7 yaşındaki kızı Defne ile evdeyken cinnet getirdi.
ÇIĞLIK SESLERİ SOKAĞI İNLETTİ!
Evden gelen bağrışma seslerini duyan komşular ise durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, boğazı kesilen küçük kızın hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralı olduğu görülen baba Habip Öztürk ambulansa alınarak Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin işlemlerinin tamamlanması sonrası küçük Defne'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken cinayetle ilgili çok ilginç detaylar öğrenildi.
KIZINI ANNEANNESİNDE 'SÜRPRİZ YAPACAĞIM' DİYE SÖYLEYEREK ALMIŞ
Kızının katili baba Habip Öztürk'ün cinayeti işlemeden önce, kızının kaldığı anneannesine gittiği ve Defne'yi 'Sana sürpriz yapacağım' diye söyleyerek aldığı, o sırada evde olmayan annenin emniyette verdiği ifadesinde ortaya çıktı.
Habip Öztürk'ün sosyal medya hesapları incelendiğinde ise, kızını çok sevdiğini belirttiği bir sürü paylaşımlar yaptığı ve cinayetten hemen önce de yine 'Seni çok seviyorum güzel kızım' mesajını yazarak kızının bir fotoğrafını paylaştığı görüldü.
Arnavutluk Tiran'da yaşayan ve yaklaşık 2 ay önce İstanbul'a gelen Habip Öztürk'ün kadın kuaförü olduğu, sosyal medyadan işyeriyle ilgili vidolar ve fotoğraflar paylaştığı, 200 binden fazla da takipçisi olduğu öğrenildi.
Bir süre önce de kendisine YouTube kanalı açan baba Öztürk'ün hunharca katlettiği kızı Defne'nin fotoğraflarını ve videolarını da kanalından takipçileriyle paylaştığı öğrenildi. Hayat dolu olduğu görülen ve yüzünde sürekli gülümsemeyle pozlar veren talihsiz yavrunun son görüntüleri ise yürekleri parçaladı.
Edinilen bilgilere göre evinde 7 yaşındaki Defne ismindeki kızıyla birlikte yaşayan Habip Öztürk, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kızının boğazını bıçakla kesti. Kanlar içinde yere yığılan küçük kız hayatını kaybederken, cinnet geçiren baba Habip Öztürk, aynı bıçakla intihara kalkıştı. 7 yaşındaki kızı Defne ile evdeyken cinnet getirdi.
ÇIĞLIK SESLERİ SOKAĞI İNLETTİ!
Evden gelen bağrışma seslerini duyan komşular ise durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, boğazı kesilen küçük kızın hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralı olduğu görülen baba Habip Öztürk ambulansa alınarak Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin işlemlerinin tamamlanması sonrası küçük Defne'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken cinayetle ilgili çok ilginç detaylar öğrenildi.
KIZINI ANNEANNESİNDE 'SÜRPRİZ YAPACAĞIM' DİYE SÖYLEYEREK ALMIŞ
Kızının katili baba Habip Öztürk'ün cinayeti işlemeden önce, kızının kaldığı anneannesine gittiği ve Defne'yi 'Sana sürpriz yapacağım' diye söyleyerek aldığı, o sırada evde olmayan annenin emniyette verdiği ifadesinde ortaya çıktı.
Habip Öztürk'ün sosyal medya hesapları incelendiğinde ise, kızını çok sevdiğini belirttiği bir sürü paylaşımlar yaptığı ve cinayetten hemen önce de yine 'Seni çok seviyorum güzel kızım' mesajını yazarak kızının bir fotoğrafını paylaştığı görüldü.
Arnavutluk Tiran'da yaşayan ve yaklaşık 2 ay önce İstanbul'a gelen Habip Öztürk'ün kadın kuaförü olduğu, sosyal medyadan işyeriyle ilgili vidolar ve fotoğraflar paylaştığı, 200 binden fazla da takipçisi olduğu öğrenildi.
Bir süre önce de kendisine YouTube kanalı açan baba Öztürk'ün hunharca katlettiği kızı Defne'nin fotoğraflarını ve videolarını da kanalından takipçileriyle paylaştığı öğrenildi. Hayat dolu olduğu görülen ve yüzünde sürekli gülümsemeyle pozlar veren talihsiz yavrunun son görüntüleri ise yürekleri parçaladı.