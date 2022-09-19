YAŞAM
19 Eylül 2022 - 13:29

Pendik'te virajı alamayan otomobil bariyerlere çarptı, kazada 1 kişi yaralandı

Pendik'te cadde üzerinde hareket halinde olan otomobil sürücüsü virajı döndüğü esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü, yaralandı.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 13:29
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Pendik'te virajı alamayan otomobil bariyerlere çarptı, kazada 1 kişi yaralandı


Kaza saat 12.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre 34 GH 2374 plakasına sahip Emre Temur (25) yönetimindeki Citroen marka otomobil cadde üzerinde yokuş aşağı seyir halindeyken virajı döndüğü esnada sürücüsünün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil cadde üzerinde ters dönerken kaza sonucu sürücü Emre Temur yaralanarak otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay mahaline gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü çıkararak ambulans ekiplerine sevk etti. Kaza sonucu otomobilde büyük çapta maddi zarar gerçekleşti.

İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan yaralı sürücüyü kurtarma çalışması yaptığı esnada olayın gerçekleştiği yere gelen sürücünün yakınları o anları gözyaşlarıyla izledi. Kaza sonucu otomobil içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü sağlık personelleri tarafından kaza yerinde gerçekleştirilen müdahale sonrası Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonucu cadde araç trafiğine kapatılırken polis ekipleri kaza konusu ile ilgili arama çalışması başlattı.



Kazayı gören vatandaş Gülşah Toruk, "Arabamı parkettim, ses duyduk hemen koşup geldik. Çocuğun bilincine baktık. Diline baktık boğazına kaçmış mı diye. Çok şükür ambulans ve itfaiye geldi an itibariyle müdahale ediyorlar. Diğer vatandaşlarla birlikte biz de yardım ettik. Sürücü araçta sıkışmıştı hemen itfaiye geldi" dedi. Vatandaşlardan Hızır Mimaroğlu ise "Sürücü arabayı kaydırıyor, viraj olduğu için frene basıyor. Araba kayınca bariyerlere vurduktan sonra kaza meydana geldi. Sürücü araçların içinden sıkıştı. Allah şifa versin" şeklinde konuştu.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi
Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis talebi
Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis talebi
Terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Alanya’da ikinci orman yangını büyümeden söndürüldü
Alanya’da ikinci orman yangını büyümeden söndürüldü
Polise saldırı düzenleyen zanlının öldürdüğü yengesinin cenazesi adli tıptan alındı
Polise saldırı düzenleyen zanlının öldürdüğü yengesinin cenazesi adli tıptan alındı
Son Haberler
Yıldırım 2022 Seferberlik Tatbikatı nefes kesti
Yıldırım 2022 Seferberlik Tatbikatı nefes kesti
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı el-Alimi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul...
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi
Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis talebi
Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde fırsat eşitliği vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde fırsat eşitliği vurgusu
Terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine...
TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan ve Tacikistan Meclis Başkanları ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan ve Tacikistan Meclis Başkanları...
Hüseyin Cinkara, WBA kıtalar arası şampiyonluğunu korumak istiyor
Hüseyin Cinkara, WBA kıtalar arası şampiyonluğunu korumak istiyor
Alanya’da ikinci orman yangını büyümeden söndürüldü
Alanya’da ikinci orman yangını büyümeden söndürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nden BM Genel Kurul Merkezi’ne geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nden BM Genel Kurul Merkezi’ne...
İsmail Yüksek: 'Hayallerimin olduğu yerdeyim'
İsmail Yüksek: 'Hayallerimin olduğu yerdeyim'
Polise saldırı düzenleyen zanlının öldürdüğü yengesinin cenazesi adli tıptan alındı
Polise saldırı düzenleyen zanlının öldürdüğü yengesinin cenazesi...
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı