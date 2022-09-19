Pendik'te virajı alamayan otomobil bariyerlere çarptı, kazada 1 kişi yaralandı













Kaza saat 12.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre 34 GH 2374 plakasına sahip Emre Temur (25) yönetimindeki Citroen marka otomobil cadde üzerinde yokuş aşağı seyir halindeyken virajı döndüğü esnada sürücüsünün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil cadde üzerinde ters dönerken kaza sonucu sürücü Emre Temur yaralanarak otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay mahaline gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü çıkararak ambulans ekiplerine sevk etti. Kaza sonucu otomobilde büyük çapta maddi zarar gerçekleşti. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan yaralı sürücüyü kurtarma çalışması yaptığı esnada olayın gerçekleştiği yere gelen sürücünün yakınları o anları gözyaşlarıyla izledi. Kaza sonucu otomobil içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü sağlık personelleri tarafından kaza yerinde gerçekleştirilen müdahale sonrası Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonucu cadde araç trafiğine kapatılırken polis ekipleri kaza konusu ile ilgili arama çalışması başlattı.Kazayı gören vatandaş Gülşah Toruk, "Arabamı parkettim, ses duyduk hemen koşup geldik. Çocuğun bilincine baktık. Diline baktık boğazına kaçmış mı diye. Çok şükür ambulans ve itfaiye geldi an itibariyle müdahale ediyorlar. Diğer vatandaşlarla birlikte biz de yardım ettik. Sürücü araçta sıkışmıştı hemen itfaiye geldi" dedi. Vatandaşlardan Hızır Mimaroğlu ise "Sürücü arabayı kaydırıyor, viraj olduğu için frene basıyor. Araba kayınca bariyerlere vurduktan sonra kaza meydana geldi. Sürücü araçların içinden sıkıştı. Allah şifa versin" şeklinde konuştu.