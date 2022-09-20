Pendik'te yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 14.15 sıralarında Pendik D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde gerçekleşti. İddiaya göre, 34 EHC 113 plakasına sahip Fiat marka otomobil seyir halindeyken hemen arkasında hareket halinde olan 34 BYY 78 plakasına sahip Ahmet Özhan yönetimindeki hafriyat kamyonunun arkadan çarpmasıyla sağ şeritte durdu. Kazaya karışan araçların hemen arkasında hareket halinde olan ve Çankırı'dan İstanbul'a gelen Serkan Ayhan yönetimindeki 34 FBN 991 plakasına sahip Mercedes marka şehirlerarası yolcu otobüsü kaza sonucu önünde duran hafriyat kamyonuna çarparak durabildi.

Yaşanan zincirleme trafik kazası sonucu içerisinde yolcularında bulunduğu şehirlerarası yolcu otobüsü şoförü Serkan Ayhan araçların içinden sıkışarak yaralanırken muavin de kaza sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay mahaline itfaiye, polis ve ambulans ekipleri gönderir iken Çankırı'dan İstanbul'a gelen şehirlerarası yolcu otobüsü şoförü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulans ekiplerine yollandı. Kaza sonucu D-100 karayolu Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kazaya karışan yolcu otobüsünde yer alan vatandaş Bayram Hasçelik, "Çankırı'dan geliyorduk. Otobüsün arka tarafındaydık. Çarpmanın etkisiyle şoförün bağırdığını duyduk. Ben 112'yi aradım. Şoför ve muavin yaralandı" dedi.

Yolcu otobüsünde yer alan vatandaşlardan Satı Kaya, "Kamyon duruyordu, bizim otobüste arkadan çarptı. Muavin ve otobüs şoförü yaralandı" dedi. Yolcu otobüsünde yer alan vatandaşlardan Hüsnü Pusat, "Sağ şeritte gidiyorduk, kamyon birden durunca frene bastı otobüs şoförü ancak duramadı, kaza yaptık" dedi.