Pentagon'da skandal! Ukrayna savaşına ilişkin sızdırılan 'gizli' belgelerde batılı ülkeler de topa girdi!







"ÇOK GİZLİ" BELGELER SIZDIRILDI







SAYILARI AZ AMA ETKİLERİ ÇOK BÜYÜK

Sızan bir dizi ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) belgesi, bir dizi Batılı özel kuvvetlerin Ukrayna'da faaliyet gösterdiğini ortaya çıkardı. Belgeler, bir yılı aşkın süredir devam eden savaş sırasında bu yöndeki spekülasyonları doğruluyor. ABD hükümeti, sızan belgelerle ilgili soruşturma başlatırken ABD'nin Savunma Bakanı Austin, yaptığı bir açıklamada Adalet Bakanlığı'nın bir soruşturmanın ardından sızıntıya neyin neden olduğunu bulmaya kararlı olduklarını söyledi."Çok Gizli" olarak sınıflandırılan belgeler, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırı planı da dahil olmak üzere zengin bilgiler içeriyor. En büyük yabancı takımın İngiltere'ye ait olduğunun görüldüğü 23 Mart tarihinin yazdığı belgelerde İngiltere'den 50 kişilik bir ekibin Ukrayna'da oldukları anlaşılıyor. İngiltere'yi 17 kişiyle Letonya, 15 kişiyle Fransa, 14 kişiyle ABD ve 1 kişiyle de Hollanda takip ediyor.Belgelerde özel kuvvetlerin nerede olduğu ve Ukrayna'da ne yaptıklarına dair detaylı bilgi yer almıyor.Sayıları nispeten küçük görünse de, özel kuvvetler doğası gereği çok etkilidir. Rusya bir süredir yalnızca Ukrayna ile değil, aynı zamanda NATO ile de savaştığını iddia ediyor. Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı konu hakkında yorum yapmadı ve bu konularda standart bir politika sürdürüyor. Fakat, geçtiğimiz salı günü bakanlığa ait resmi Twitter hesabında yayınlanan bir paylaşımda, sızan ABD belgelerinin ciddi derecede hatalar içerdiği tespit edildi. Bakanlık, ilgili mesajları okuyanları "iddiaları ortaya çıktıkça kabul etme ile ilgili dikkatli olmaları" konusunda uyardı. Ancak açıklamada hangi belgelerin hatalı bilgi içerdiği belirtilmedi. Çeşitli uzmanlıklara sahip olan seçkin askeri birlikten oluşan İngiliz özel kuvvetleri, kendi alanlarında dünyanın en yetenekli birliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Birleşik Krallık, ABD'den sonra Ukrayna'ya askeri ve mali yardım sağlayan ülke konumunda yer alıyor.