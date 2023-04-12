Pentagon'da skandal! Ukrayna savaşına ilişkin sızdırılan 'gizli' belgelerde batılı ülkeler de topa girdi!

Sızan bir dizi ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) belgesi, bir dizi Batılı özel kuvvetlerin Ukrayna'da faaliyet gösterdiğini ortaya çıkardı. Belgeler, bir yılı aşkın süredir devam eden savaş sırasında bu yöndeki spekülasyonları doğruluyor. ABD hükümeti, sızan belgelerle ilgili soruşturma başlatırken ABD'nin Savunma Bakanı Austin, yaptığı bir açıklamada Adalet Bakanlığı'nın bir soruşturmanın ardından sızıntıya neyin neden olduğunu bulmaya kararlı olduklarını söyledi.
"ÇOK GİZLİ" BELGELER SIZDIRILDI
"Çok Gizli" olarak sınıflandırılan belgeler, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırı planı da dahil olmak üzere zengin bilgiler içeriyor. En büyük yabancı takımın İngiltere'ye ait olduğunun görüldüğü 23 Mart tarihinin yazdığı belgelerde İngiltere'den 50 kişilik bir ekibin Ukrayna'da oldukları anlaşılıyor. İngiltere'yi 17 kişiyle Letonya, 15 kişiyle Fransa, 14 kişiyle ABD ve 1 kişiyle de Hollanda takip ediyor.
Belgelerde özel kuvvetlerin nerede olduğu ve Ukrayna'da ne yaptıklarına dair detaylı bilgi yer almıyor.