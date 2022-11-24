Pentagon'dan Pençe-Kılıç Harekatına sert eleştiri: ABD askerlerinin güvenliğini tehdit ediyor!

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin PKK/YPG'ye yönelik düznelediği Pençe-Kılıç operasyonuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Pentagon Hava Kuvvetleri Komutanı Pat Ryder tarafından imzalanan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarının ABD askeri personelinin güvenliğini tehdit ettiği ve IŞİD ile uzun süredir devam eden savaşında gerilimi artırdığı belirtildi.
"IRAK'IN EGEMENLİĞİ TEHDİT ALTINDA"
Açıklamada, "Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzey bölgesinde, Irak'ta ve Türkiye'nin gerilimi iyice artıran eylemlerinden derin endişe duymaktadır. Bu tırmanış, yıllardır DEAŞ'ı baltalamak ve yenmek için kaydedilen ilerlemeyi takip etmektedir. Küresel koalisyonu tehdit etmektedir. Suriye'de gerçekleştirilen son hava saldırıları, onları yenmek için Suriye'de yerel ortaklar ile birlikte çalışma yapan ABD personelinin güvenliğini direkt olarak tehdit ediyor. Dahası, koordinasyonsuz askeri harekat Irak'ın egemenliğini de tehdit altında bırakıyor.
"DERHAL GERİLİM AZALTILMALI"
DEAŞ'ı yenme görevine odaklanılması ve DEAŞ'ı yenme görevinde yer alan personelin de güvenliğini sağlamak için fünye derhal etkisiz hale getirilmelidir. Bu eylemlerin sonucunda Türkiye ve Suriye'de meydana gelen sivil kayıplar hakkında kınamamızı yapıyor ve kendilerine başsağlığı diliyoruz. Sivil altyapının kasti olarak hedef alınması bizi oldukça endişelendiriyor."
"BUGÜNE KADAR Kİ EN SERT ELEŞTİRİ"
Açıklamanın sonlarında ABD'nin Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını anladığı ve ateşkesin sağlanması için Türkiye ve yerel ortaklar ile müzakerelere devam edilmesinin düşünüldüğü kaydedildi. Reuters haber
ajansı ise Pentagon'dan gelen söz konusu açıklamanın ABD'nin Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerine bugüne kadar verdiği en sert tepki olduğunu söyledi. Suriye Demokratik Güçlerini destekleyen ABD, PKK/YPG ile bağlantılı ve Suriye'nin kuzeyinde yaklaşık 900 askeri bulunuyor.