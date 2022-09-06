Pentagon'un Asker Konuşlandırma Kararına İran'dan Yanıt; Gemilerinizi Batırırız

ABD dün İran'a karşı savunmasını güçlendirme amacıyla Pentagon tarafından Ortadoğu'ya 1500 ilave asker konuşlandırma kararını duyurduktan hemen sonra Tahran Yönetimi'den ABDY'ye karşı tehdit içeren yanıt geldi. Gerginlik yükseltecek açıklamayı İran Devrim Muhafızları Genel Komutan Yardımcısı Murtaza Kurbani yaptı. İran ordusu danışmanlarından General Murtaza Kurbani, ABD'ye karşı “ABD’nin bölgeye gönderdiği gemileri batırırız” tehdidinde bulunarak söyleminin İran’ın yarı resmi haber ajansı Mizan’dan aktardı.
Kurbani açıklamasında, “Amerika bölgeye iki savaş gemisi gönderiyor. En ufak bir aptallık yaparlarsa, iki füze ya da iki gizli silah kullanarak bu gemilerini mürettebatı ve uçaklarıyla birlikte denizin dibine yollarız” diyerek konuşmasını belirtti. ABD Başkanı Trump Donald Trump dün Japonya’ya hareketinden önce Beyaz Saray’da basın mensuplarına gündemi değerlendirmiş, Washington Yönetimi’nin İran’la ilgili yeni adımını bölgeye gönderilecek yaklaşık 1500 kişilik ilave askeri gücün çoğunlukla Ortadoğu’daki Amerikan askerlerini ve görevlilerini “koruma” görevi göreceğini duyurmuştu. Washington Yönetimi, iki hafta önce İran’dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile nükleer kapasiteli dört adet B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü’nü Basra Körfezi’ne sevk etmişti. Buna karşılık İran’ın Hatem el Enbiya Merkez Komutanı Gholam Ali Rashid de ABD Başkanı Donald Trump'a tepki göstererek İran Meclis’inde yaptığı konuşmasında Hürmüz Boğaz’ı ve Basra Körfezi'nin istikrarı ve güvenliğinin İran olmadan sağlanamayacağına işaret ederek ”Düşmanı uyarıyorum. İran milletinin gücü ve iradesinde yanlış hesaplamalar yapmasınlar” ifadelerini kullanarak yanıt verdi.