EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 10:04

Perakende satış hacmi yıllık yüzde 2 arttı

Perakende satış hacmi 2022 yılı Temmuz ayında daha önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 arttı.

EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 10:04
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Perakende satış hacmi yıllık yüzde 2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Temmuz ayında bundan önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,0 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 10,8 azaldı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 0,3 azaldı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Temmuz ayında daha önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,5 azaldı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,8 arttı.

Perakende ciro yıllık yüzde 114,8 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Temmuz ayında bundan önceki yılın aynı ayına göre yüzde 114,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 109,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 97,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 176,0 arttı.

Perakende ciro aylık yüzde 2,6 arttı

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