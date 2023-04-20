Perdeleri yıkarken mutlaka 1 kaşık ekleyin! Akrabalarınız sırrınızı öğrenmek için sıraya girecek







BAYRAM TEMİZLİĞİ 101: PERDELERİ YIKARKEN 1 KAŞIK EKLEYİN! BÜTÜN MİSAFİRLER SORACAK...







1 KAŞIK ŞEKER ATIN

Ev hanımları günlük düzenli olarak temizlik yapmayı çok seviyorlar ama bazı noktalar için ayrıca hassas oluyorlar. Bunlardan birisi de perdeler isterler ki perdeleri kar gibi bembeyaz olsun. İşte size kar gibi perdelerin sırrını vereceğiz. Detaylar haberimizde…Ramazan Bayram yaklaşırken temizlik yapmak için kolları sıvayan ev hanımları perdelerini yıkamayı da ihmal etmezler. Özellikle sigara, parfüm, yemek kokuları, toz ve çeşitli dumanlar ile perdeler sapsarı olur. İşte o sapsarı perdeleri beyazlatacak formülü sizler için bulduk. Perdelerinizi görenlerin ağzı açık kalacak. Ramazan Bayramı geliyorken bayram temizliği de yapılmaya başlandı. Evini dip köşe bucak temizleyen ev hanımları mutlaka perdeleri de yıkamayı ihmal etmezler. Zamanla rengini kaybeden sararan ve matlaşan perdeleri olduğundan daha güzel gösteren formüller var elbette. Perde yıkamanın püf noktasını bilenler, evlerine gelen misafirler tarafından soru yağmuruna tutuluyor... Eve gelen misafirleri tarafından "Perdelerin nasıl bu kadar beyaz" sorusunu duymak isteyen ev hanımları buyurun buraya gelin. İşte kar beyaz perdelere sahip olmanız için yapmanız gereken şeyi açıklıyoruz...Perdelerinizi yıkarken çok az deterjan kullanmanın yanında perdenizin arasına birkaç küp şeker veya çamaşır makinanızın deterjan gözüne 1 yemek kaşığı toz şeker eklerseniz hayallerinizdeki kar beyazı perdelere kavuşmanız mümkün olacaktır. Çamaşır Makinenizden çıkan bembeyaz perdeler evinizin aydınlanmasına sebep olacaktır.