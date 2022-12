Pereira imzayı attı; Brezilya'da ortalık karıştı...

Vitor Pereira, kariyerinin hiçbir döneminde kolay bir karakter olmadı. Bunu kendisi de inkâr etmiyor zaten. Alışılagelmiş olmak, ona göre bir şey değil. Çalıştığı her yerde çok konuşuldu. Her zaman çok konuşuldu; aktif olarak çalıştığı dönemlerde de ayrıldıktan sonraki dönemlerde de. Bu hafta kariyerinde yeni bir sayfa açtı Portekizli teknik adam. Attığı imzayla birlikte Brezilya gündemini bomba gibi düştü. Flamengo tercihini masaya yatıranlardan biri de eski kulübü Corinthians Başkanı Duilio Monteiro oldu. Monteiro, lafını hiç sakınmadan Pereira'yı yerden yere vurdu. Portekizli teknik direktörün herkesi kandırdığını dile getiren başkan, taraftarlara yaşadığı üzüntüyü anlattı. Takımda kalması için her türlü şansı zorladıklarını belirten Duilio Monteiro, iyi bir sözleşme sunduklarını ancak Pereira'nın geri çevirdiğini söyledi. Taraftarın ve kulüp içinde herkesin sevgisini kazanan Pereira'nın neden böyle bir karar verdiğini henüz idrak edebilen yok. Ancak dediğim gibi sıradan olmak, asla ona göre bir şey değil.