SPOR
15 Aralık 2022 - 23:13

Pereira imzayı attı; Brezilya'da ortalık karıştı...

Geçtiğimiz günlerde Flamengo, Vitor Pereira'yı teknik direktörlük koltuğuna getirdi. Portekizli antrenörün eski kulübü Corinthians başkanı, Pereira hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

SPOR
15 Aralık 2022 - 23:13
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Pereira imzayı attı; Brezilya'da ortalık karıştı...

Vitor Pereira, kariyerinin hiçbir döneminde kolay bir karakter olmadı. Bunu kendisi de inkâr etmiyor zaten. Alışılagelmiş olmak, ona göre bir şey değil. Çalıştığı her yerde çok konuşuldu. Her zaman çok konuşuldu; aktif olarak çalıştığı dönemlerde de ayrıldıktan sonraki dönemlerde de. Bu hafta kariyerinde yeni bir sayfa açtı Portekizli teknik adam. Attığı imzayla birlikte Brezilya gündemini bomba gibi düştü. Flamengo tercihini masaya yatıranlardan biri de eski kulübü Corinthians Başkanı Duilio Monteiro oldu. Monteiro, lafını hiç sakınmadan Pereira'yı yerden yere vurdu. Portekizli teknik direktörün herkesi kandırdığını dile getiren başkan, taraftarlara yaşadığı üzüntüyü anlattı. Takımda kalması için her türlü şansı zorladıklarını belirten Duilio Monteiro, iyi bir sözleşme sunduklarını ancak Pereira'nın geri çevirdiğini söyledi. Taraftarın ve kulüp içinde herkesin sevgisini kazanan Pereira'nın neden böyle bir karar verdiğini henüz idrak edebilen yok. Ancak dediğim gibi sıradan olmak, asla ona göre bir şey değil. 

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
Son Haberler
VakıfBank'tan ikide iki...
VakıfBank'tan ikide iki...
Slaven Bilic'ten flaş itiraf! Teklif aldığı takımı açıkladı
Slaven Bilic'ten flaş itiraf! Teklif aldığı takımı açıkladı
Vavavars Fatih Karagümrük'te ayrılık...
Vavavars Fatih Karagümrük'te ayrılık...
Mercedes'te yıllar sonra bir Schumacher daha...
Mercedes'te yıllar sonra bir Schumacher daha...
Portekiz Milli Takımı'nda Fernando Santos dönemi sona erdi...
Portekiz Milli Takımı'nda Fernando Santos dönemi sona erdi...
EuroLeague'de 13. haftanın MVP'si açıklandı...
EuroLeague'de 13. haftanın MVP'si açıklandı...
Fenerbahçe Beko'ya sakatlardan iyi haber geldi...
Fenerbahçe Beko'ya sakatlardan iyi haber geldi...
Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Daley Bilind için harekete geçtiler
Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Daley Bilind için harekete geçtiler
Atiba Hutchinson basına açıklamalarda bulundu...
Atiba Hutchinson basına açıklamalarda bulundu...
Facunda Campazzo yarışında son durum...
Facunda Campazzo yarışında son durum...
Fenerbahçe Beko, transfer için düğmeye bastı...
Fenerbahçe Beko, transfer için düğmeye bastı...
Twitter'da skandal iddia! Elon Musk, para karşılığında kullanıcıların telefon numaralarını satabilir..
Twitter'da skandal iddia! Elon Musk, para karşılığında kullanıcıların...
Kedi yavrusu tarafından ısırıldıktan sonra hayatı kabusa döndü! 15 ameliyat iyileştirmedi, hayatını kaybetti..
Kedi yavrusu tarafından ısırıldıktan sonra hayatı kabusa döndü!...
Şeyma Subaşı’dan ikinci çocuk alıştırması
Şeyma Subaşı’dan ikinci çocuk alıştırması
Dünya Kupası'nı yerinden takip eden Fatih Terim, Katar'a geçer not verdi...
Dünya Kupası'nı yerinden takip eden Fatih Terim, Katar'a geçer not...