SPOR
21 Aralık 2022 - 23:29

"Performansımız yukarı çıkmaya başladı"

Abdullah Avcı, Yılport Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

SPOR
21 Aralık 2022 - 23:29
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trabzonspor, Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

 



Deneyimli teknik adam "41 gün sonra resmi müsabaka oynamaya başladık. İyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık. Dünya Kupası arası öncesinde 22 resmi karşılaşma oynadık. Kamp döneminde güçlü, güçsüz yanlarımızın analizlerini yapıp oyun ve oyuncuların düşük performansını yukarıya çekmeye çalıştık. Hepsinden daha fazlasını isteyeceğim, vermek zorunda kalacaklar. Düşük performans yukarı çıkmaya başladı, grubun enerjisi iyi." şeklinde konuştu.

 

Taraftarların desteği konusunda ise "Bazen transfer, inişler, çıkışlar olur. Trabzonspor, her koşulda da destek verdiğinde taraftarlara cevap vermiştir. Taraftarlarımıza transferden çok ihtiyacımız var. Bizimle olmaya devam edecekler." dedi.

 

59 yaşındaki deneyimli teknik direktör, kariyerindeki ilk ve tek şampiyonluğu geçtiğimiz sezon Trabzonspor'la yaşamıştı. Avcı, Trabzonspor'un başında iki de Türkiye Süper Kupası kazandı. Abdullah Avcı, kariyerinde İstanbul Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'da çalıştı. Bir dönem Türkiye Milli Takımı'nın da teknik direktörlüğünü yaptı. 17 Yaş Altı Milli Takımımızla bir de U17 Avrupa Şampiyonası kazanmıştır.

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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