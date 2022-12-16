Peri karakterini sosyal medyaya taşıdı! Kızıl güzeli Elçin Sangu göğüs dekoltesiyle kendine hayran bıraktı: 'Dünyanın en güzel kızılı'

Uzun bir aranın ardından Çöp Adam dizisi ile ekranlara dönüş yapan Elçin Sangu, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Kızıl saçlarıyla ortalığı kasıp kavuran Sangu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.
ELÇİN SANGU KİM?13 Ağustos 1985 İzmir doğumlu olan Elçin Sangu, Çerkez kökenlidir. Mersin Üniversitesi Opera Bölümü mezunu olan Sangu, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde de burslu eğitim almıştır.
Oyunculuk kariyerine 2010'da "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" isimli diziyle başlayan Sangu ardından; “Aşk Kaç Beden Giyer”, “Bir Aşk Hikayesi”, “Kurt Seyit ve Şura”, “Sevdam Alabora” "Kiralık Aşk" “Yaşamayanlar” dizileri ile ekrana gelmiştir.