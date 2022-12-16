Peri karakterini sosyal medyaya taşıdı! Kızıl güzeli Elçin Sangu göğüs dekoltesiyle kendine hayran bıraktı: 'Dünyanın en güzel kızılı'







ELÇİN SANGU KİM?







PERİ MASALLARINDAN FIRLAMIŞ GİBİ!

Uzun bir aranın ardından Çöp Adam dizisi ile ekranlara dönüş yapan Elçin Sangu, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Kızıl saçlarıyla ortalığı kasıp kavuran Sangu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.13 Ağustos 1985 İzmir doğumlu olan Elçin Sangu, Çerkez kökenlidir. Mersin Üniversitesi Opera Bölümü mezunu olan Sangu, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde de burslu eğitim almıştır.Oyunculuk kariyerine 2010'da "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" isimli diziyle başlayan Sangu ardından; “Aşk Kaç Beden Giyer”, “Bir Aşk Hikayesi”, “Kurt Seyit ve Şura”, “Sevdam Alabora” "Kiralık Aşk" “Yaşamayanlar” dizileri ile ekrana gelmiştir.Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Defne karakteriyle kariyerinin çıkışını yapan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Elçin Sangu sosyal medyada da en çok takip edilen isimler arasında yer alıyor. Kızıl güzel olarak tanımlanan Sangu, yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Son olarak göğüs dekolteli ve filtreli pozunu paylaşan güzel oyuncunun paylaşımı kısa süre içinde en çok konuşulanlar arasında yer aldı.Sangu'yu beğeni yağmuruna tutan hayranları "Kiralık Aşk'ta da şimdi de çok güzelsin", "Dünyanın en güzel kızı" gibi yorumlarda bulundu.