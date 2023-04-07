Dizi
07 Nisan 2023 - 01:00

Perşembe akşamlarının favori dizisiydi! Sıcak sahne affedilmedi: Yayın akışından çıkarılıyor!

Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi hayranlarını üzecek haber. Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin final tarihi açıklandı. Final sebebi ve detaylar haberimizde...

Dizi
07 Nisan 2023 - 01:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Perşembe akşamlarının favori dizisiydi! Sıcak sahne affedilmedi: Yayın akışından çıkarılıyor!
TAKİP ETTAKİP ET


Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi hayranlarını üzecek haber. Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin final tarihi açıklandı. Final sebebi ve detaylar haberimizde...

 Dizinin yapımcıları tarafından yapılan son açıklamaya göre, eğer bir aksilik olmazsa, dizi haziran ayında final yapacak. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizi, Show TV'de yayınlanmaktadır. Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin final bölümü 1 Haziran Perşembe günü ekranlara gelecek.

GEÇTİĞİMİZ YIL TEMMUZ AYINDA YAYINA BAŞLAMIŞTI

gelsin hayat bildiği gibi



Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, geçtiğimiz yıl temmuz ayında başlayan ve birçok ünlü ismi kadrosunda barındıran bir yapım olarak dikkatleri çekmişti. Ancak yapılan son açıklamaya göre dizinin hayranlarına kötü bir haber verildi. Dizinin final tarihi Haziran ayında olacak ve izleyiciler, sevdikleri karakterlerle vedalaşacaklar. Başrollerinde Ertan Saban, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Özge Özberk ve Sercan Gülbahar gibi isimlerin yer aldığı dizi, kısa sürede izleyicilerin sevgisini kazanmıştı. Bu nedenle, final kararı hayranlarını üzdü. Ancak dizi yapım ekibi, sezon boyunca keyifli bir hikaye anlattıklarını ve izleyicilerin desteğiyle birçok başarıya imza attıklarını belirterek, final bölümünde de hayranlarına sürprizler hazırladıklarını açıkladı.

1 HAZİRAN PERŞEMBE GÜNÜ VEDA EDİYOR

gelsin hayat bildiği gibiGelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, Birsen Altuntaş'ın haberine göre 1 Haziran Perşembe günü final yapacak. Ancak, herhangi bir değişiklik olmazsa final bölümü 40 ya da 41 sayıda olacak, bu da arefe gününe ait yayın kararına bağlı olarak belirlenecek. Dizinin final bölümünde neler olacağı ise seyirciler tarafından merakla bekleniyor.


EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ