Perşembe akşamlarının favori dizisiydi! Sıcak sahne affedilmedi: Yayın akışından çıkarılıyor!

Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi hayranlarını üzecek haber. Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin final tarihi açıklandı. Final sebebi ve detaylar haberimizde... Dizinin yapımcıları tarafından yapılan son açıklamaya göre, eğer bir aksilik olmazsa, dizi haziran ayında final yapacak. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizi, Show TV'de yayınlanmaktadır. Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin final bölümü 1 Haziran Perşembe günü ekranlara gelecek.
GEÇTİĞİMİZ YIL TEMMUZ AYINDA YAYINA BAŞLAMIŞTI
Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, geçtiğimiz yıl temmuz ayında başlayan ve birçok ünlü ismi kadrosunda barındıran bir yapım olarak dikkatleri çekmişti. Ancak yapılan son açıklamaya göre dizinin hayranlarına kötü bir haber verildi. Dizinin final tarihi Haziran ayında olacak ve izleyiciler, sevdikleri karakterlerle vedalaşacaklar. Başrollerinde Ertan Saban, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Özge Özberk ve Sercan Gülbahar gibi isimlerin yer aldığı dizi, kısa sürede izleyicilerin sevgisini kazanmıştı. Bu nedenle, final kararı hayranlarını üzdü. Ancak dizi yapım ekibi, sezon boyunca keyifli bir hikaye anlattıklarını ve izleyicilerin desteğiyle birçok başarıya imza attıklarını belirterek, final bölümünde de hayranlarına sürprizler hazırladıklarını açıkladı.