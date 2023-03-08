Perşembe günü A101'de izdiham olacak! Peyniri 32 TL'ye sadece yetişenler alacak!







A101 9 MART KATALOĞU YAYINLANDI!







O markette indirimler devam etmektedir. 9 Mart 2023 tarihi itibari ile bir çok üründe indirim başladı Hangi markette indirimler başladı?Hangi ürünlerde indirim vardır? Merak edilen bütün detaylar haberimizde.Türkiye'de büyük müşteri kitlesine sahip olan A101 mağazaları yeni katalogları ile müşterilerin dikkatini çekti. Elektronik aletlerden, beyaz eşyalara, gıdalarda bir çok kampanya gözle görülmektedir. Mobilya ürünleri dahil nevresim takımına kadar ürünlerde indirimler başlayacak.A101 Toshıba akıllı televizyon 7.199 TLSEG 9 kilogram çamaşır makinesi 5.799 TLSEG 4 programlı bulaşık makinesi 4.699 TLKİWİ mini tost makinesi 249 TL