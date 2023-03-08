Aktüel
08 Mart 2023 - 13:45

Perşembe günü A101'de izdiham olacak! Peyniri 32 TL'ye sadece yetişenler alacak!

9 Mart 2023 tarihi itibari ile elektronik aletler dahil bir çok üründe indirim kataloğu yayınlandı. Müşterileri kendine çeken o market hangisidir? Tüm detaylar haberimizde.

Aktüel
08 Mart 2023 - 13:45
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Perşembe günü A101'de izdiham olacak! Peyniri 32 TL'ye sadece yetişenler alacak!
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O markette indirimler devam etmektedir. 9 Mart 2023 tarihi itibari ile bir çok üründe indirim başladı Hangi markette indirimler başladı?Hangi ürünlerde indirim vardır? Merak edilen bütün detaylar haberimizde.

A101 9 MART KATALOĞU YAYINLANDI!

Türkiye'de büyük müşteri kitlesine sahip olan A101 mağazaları yeni katalogları ile müşterilerin dikkatini çekti. Elektronik aletlerden, beyaz eşyalara, gıdalarda bir çok kampanya gözle görülmektedir. Mobilya ürünleri dahil nevresim takımına kadar ürünlerde indirimler başlayacak.A101



A101 Toshıba akıllı televizyon 7.199 TLA101

SEG 9 kilogram çamaşır makinesi 5.799 TLA101

SEG 4 programlı bulaşık makinesi 4.699 TLA101

KİWİ mini tost makinesi 249 TL

A101

EDİTÖR
Aynur Güllü
Aynur Güllü
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