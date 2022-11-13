Aktüel
13 Kasım 2022 - 19:41

Perşembe günü A101'e gidenler bayram edecek! Bu fiyatları bir daha asla göremezsiniz: 200 liraydı 69,5 TL'ye düştü

A101'de 17 Kasım Perşembe günü satışa çıkacak indirimli ürün afişi yayınlandı. Hijyen ve gıda ürünlerinde kaçırılmaz fırsatlar ve en düşük fiyatlar Perşembe günü müşterilere sunulacak. İşte A101 17 Kasım 2022 kataloğu.

Aktüel
13 Kasım 2022 - 19:41
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Perşembe günü A101'e gidenler bayram edecek! Bu fiyatları bir daha asla göremezsiniz: 200 liraydı 69,5 TL'ye düştü
A101 marketlerinde büyük indirime sayılı günler kaldı. Her hafta Cumartesiden cumaya indirim kampanyalarını duyuran A101, her Perşembe de farklı ürünlerde indirim yapıyor. A101 17 Kasım aktüel ürünler kataloğunda tam da yetişenin alacağı kaçırılmaz indirimler bulunuyor.

Marketlerdeki yüksek fiyatlar nedeniyle alım gücü her geçen gün azalırken marketler de haftalık kampanyalar düzenleyerek farklı ürünleri ucuza alma imkanı tanıyor. Özellikle temel tüketim, gıda ve hijyen ürünlerinde fiyatlar maaşların yetmeyeceği seviyelere ulaştı. A101 17 Kasım Perşembe 2022 kataloğundaki fiyatlar stok yaptıracak türden.

A101 17 Kasım Perşembe’ye özel yok artık dedirten fiyatlar!

A101’de 17 Kasım’da gıdadan hijyene kadar onlarca ürün piyasanın en ucuz fiyatıyla satışa çıkacak. Diğer marketlere bakıldığında birçok üründe 20-30 TL’lik farklar bulunuyor. A101’e gidenler sabah erken saatlerde en ucuz fiyata alma imkanı yakalayacak.

Öne çıkan indirimli ürünler arasında gıdada 1500 g Eker Yarım Yağlı Yoğurt 29,50 TL, Keskinoğlu Dondurulmuş Piliç Kroket 700 g 32,95 TL, Juss Meyveli İçecek Çeşitleri 1 L 11,50 TL, Şitoğlu Dut Pekmezi 800 g 29,95 TL’den satışa sunulacak.

a101 17 kasım

Hijyen ürünlerindeki fiyatlar ise şu şekilde:

Baby Turco Doğadan Bebek Bezi Çeşitleri 124,50 TL

Mayıslo Kağıt Havlu 12’li 69,50 TL,

Mayıslo Tuvalet Kağıdı 32’li 99,50 TL

a101 17 kasım

Viking Soft Yumuşatıcı 5 L 44,50 TL

Viking Karma Sıvı Deterjan Çeşitleri 2700 ml 44,90 TL

Orkid Günlük Ped 40’lı 24,50 TL

Fairy Bulaşık Deterjanı 2600 ml 69,90 TL

İndirimli ürünler ve fiyat etiketleri 17 Kasım Perşembe gününden itibaren raflarda yerini alacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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