Perşembe sabahı A101'e gitmeyen çok üzülecek! Onlarca üründe fiyatlar yüzde 20,30, 40 birden düştü: 26 Ocak A101 kataloğu yüz güldürdü













HAFTANIN ÜRÜNLERİ

A101 26 OCAK KATALOĞU YENİLENDİ. PEKİ KATOLOGTA NELER VAR? Türkiye2nin en büyük zincir marketlerinden biri olan A101 bu hafta dopdolu ve muhteşem ürünlerle geldi. A’dan Z’ye indirime giren ürünleri görmek için haberimizi okuyun…!Haftanın ürünleri ile yine kendinden söz ettiren A101 de yine yom yok. Buzdolabından, televizyona, motordan, televizyon koltuğuna binlerce ürün müşterilerin beğenisine sunuldu. İşte baştan aşağı orijinal katalogu görmek için inceleyiniz…