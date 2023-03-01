Perşembe sabahı A101'e gitmeyen üzülecek: Air Fryer, tost makinesi 600 TL'ye satılacak!













Türkiye'nin market zincirlerinden A101, 2 Mart kataloğundaki son fırsat ve indirimleri açıkladı. Katalogda ev eşyalarından yiyecek ve içeceklere ve mutfak aletlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla sunuluyor. İndirimler, müşterilere günlük ihtiyaçları için uygun fiyatlı seçenekler sunmayı amaçlıyor. Katalogdaki en dikkat çekici fırsatlardan biri, 639 TL'lik indirimli fiyatıyla sunulan Homend tost makinesi. Ayrıca, Arzum marka starblende multi blender seti de 799 TL'ye satılıyor. Sunulan diğer mutfak aletleri arasında sadece 1999 TL'ye satılan Onvo yağsız fritöz ve her ikisi de 1.999 TL'ye satılan Samsung mikrodalga fırın ve Cyclone elektrikli süpürge yer alıyor.Ev eşyalarını stoklamak isteyenler için A101 indirimli fiyatlarla çeşitli ürünler de sunuyor. Bunlar arasında 349 TL'ye kadife kaymaz, dijital baskılı halı, 89 TL'ye 12'li Mayısle marka kağıt havlu ve 129 TL'ye 32'li tuvalet kağıdı yer alıyor. Mağazada ayrıca 5 parça paşabahçe saklama kabı seti sadece 119,95 TL'ye, LAV marka 12 parça çay seti ise 119,95 TL'ye satılıyor. Bu fırsatlara ek olarak A101, müşterilerine ücretsiz alışverişlerde kullanabilecekleri TL kazanma şansı da var. Mağazanın yeni uygulaması, kullanıcıların yaptıkları her alışveriş için TL toplamasına ve bu TL'yi gelecekteki alışverişlerde harcamasına olanak tanıyor.