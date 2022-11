Perşembe sabahı soluğu A101'de alın kalmaz! Çay, un, peynir fiyatları yarıya inecek!

A101 24 Kasım 2022 Perşembe indirimli ürünler kataloğu!







Market fiyatlarında yeni yıl öncesi indirimler başladı. Birçok markette fiyatlar düşürülürken zincir marketler de bu kervana katıldı. Türkiye’de binlerce şubesi bulunan A101 Market de her hafta büyük indirim uygulayan marketlerden biri. A101’de Cumartesi’den Cuma’ya ve her Perşembe gününe özel yepyeni indirimler yapılıyor. A101 24 Kasım 2022 Perşembe tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Vatandaşların her hafta heyecanla indirimleri ürünleri beklediği katalog yayına açılırken mutfağınızın ihtiyacı onlarca üründe fiyat düşüşü yaşandı. Haberimizin devamında aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesine yer vereceğiz.A101’de 24 Kasım Perşembe gününe özel hem gıda, hem hijyen hem de bebek bezi gibi birçok üründe indirim yapılacak. Bu haftanın ürünlerine bakıldığında piyasanın oldukça altında olduğu dikkatleri çekiyor. Özellikle son dönemde gıda ve temizlik ürünlerinde meydana gelen fiyat artışı sonrasında bu fiyatlar ilaç gibi gelecek. Doğuş Black Label Bardak Poşet Çay 100’lü: 9,95 TL Banvit Piliç Salam 1000 g: 32,95 TL Tariş Hurma Pekmezi 1300 g: 49,95 TL Tariş Harnup Pekmezi 1300 g: 49,95 TL Ahir Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 kg: 69,00 TLEker Probiyotik Ayran 1 L: 15,95 TL Dondurulmuş Rengarenk Pasta 600 g: 48,50 TL Torku Kremalı Bisküvi Çeşitleri 4x76 g: 11,95 TL Birşah Elmalı ve Tarçınlı Kefir 200 ml: 7,50 TL Torku Kremalı Gofret Çeşitleri: 8,95 TL Nestle Damak Antep Fıstıklı Çikolata Çeşitleri: 14,95 TLYöremce Köftelik Bulgur 5000 g: 69,95 TL Yöremce Pilavlık Bulgur 5000 g: 69,95 TL Ovadan Osmancık Pirinç 5000 g: 127,90 TL Yeğenler Buğday Unu 10 kg: 98 TL Soffie Çocuk Bezi Çeşitleri 134 TL Şokoley Kakaolu Fındık Kreması 2000 g: 69,95 TLYetiş Toz Deterjan 9 kg: 99,90 TL Yetiş Ultra Çamaşır Suyu 4 kg: 35 TL Viking Ultra Sof Yumuşatıcı 1400ml: 24,95 TL Komili Sıvı Sabun Çeşitleri 3 L: 24,90 TL Kajal Göz Kalemi: 12,50 TL Likit Mat Ruj Çeşitleri: 19,95 TL El, Yüz, Vücut Kremi 300 ml: 24,95 TL Beypazarı Sade Maden Suyu 750 ml: 11,50 TL A101’deki indirimli ürünler 24 Kasım Perşembe sabahı raflarda yerini alacak.