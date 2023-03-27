Personel alımlarına bir yenisi daha! O belediye en az ilkokul mezunu çiftçi alacak: Maaş detayı göz doldurdu













Başvuru şartları neler?

İş arayan vatandaşların 27 Mart 2023 gününe dek çiftçi alımı için başvuruda bulunmaları gerekiyor. Gerekli koşullara sahip ilkokul mezunu vatandaşlar işlemlerini başlatabilir. Osmaniye Düziçi Belediyesi personel alımı yapacağını duyurdu. Bu açıklamaya göre yapılacak alımlar çiftçi (tarla ürünleri) (zirai sulamacı) kadrosu adına olacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi aracılığıyla ilan edilen duyuruya İŞKUR üzerinden başvuru yapılması gerekiyor.Belediye ile ilgili tüm işlemler bilgi@duzici.bel.tr adresinden yapılacaktır. Başvuruda bulunacak erkek vatandaşların askerliğini yapmış olmaları ya da muaf olmaları gerekmektedir. Her vatandaş İŞKUR'da ilan edilen listede yer alan bir adet işyeri ile bir adet meslek alanına başvuruda bulunabilir. İŞKUR’da açıklanan işgücü taleplerinde son başvuru günü baz alınarak belirlenen bölümlerden mezun olmaları veya belirlenen bölümler ile alakalı gereken belgelere sahip olmaları şarttır. İşe alınacak işçiler, 2 aylığına deneme süresine alınır. Bu süreçte başarısız olan işçilerin akdi fesih edilecektir. Başvuru yapacakların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük maaşı almıyor olmaları gerekmektedir. Sınavda başarıya ulaşanların, çalıştırılacağı meslek alanında bulunmasında sakıncalı bir durum olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile kanıtlamaları şarttır. Gerekli şartlara sahip olmadığı tespit edilen adayların başvurusu ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilir. Diğer hususlarda alakalı mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir. Adayların vardiyalı ya da dönüşümlü çalışmaya engel bir durumlarının olmaması gerekmektedir. Traktör kullanabilen ve gece saatlerinde çalışabilecek kişiler aranmaktadır. Adayların önceden sulama biriminde çalışmış veya tecrübe sahibi olmaları gerekmektedir. Vatandaşların çalışma vakti 5 ay 29 gündür. Başvuru yapacak adaylar; en az ilköğretim eğitimlerini tamamlamış olmaları, Düziçi ilçesinde yaşamaları, çiftçi (tarla ürünleri) zirai sulamacı pozisyonu adına en az ilköğretim mezunu olmaları gerekmektedir. İstihdam edilecek geçici işçi iki aylık sürede deneme sürecine alınır. Mali ve Sosyal Hakları 4857 Sayılı İş Kanunu Çerçevesinde uygulanır. Verilecek maaşlar asgari ücrete göre hesaplanır ve yapılan işe göre sosyal haklarda değişikliğe gidilir.