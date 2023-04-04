Personellerin maaşına tamı tamına 1735 TL'lik zam! İki parti müjdeyi duyurdu: Hem çalışan, hem emekli...













AK Parti ve MHP milletvekilleri tarafından hazırlanan bir kanun teklifiyle, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin ve ailelerinin özlük haklarında iyileştirmeler yapılması planlanıyor. Milli Savunma Komisyonu'nda bu hafta görüşülecek olan teklif, kıdemli binbaşılar ile 24 yıllık hizmeti tamamlamış astsubayların aylık ve emekli aylıklarında artışa neden olacak. Toplam 130 bin 344 subay ve astsubayın maaş ve emekli aylıklarında 1300 ila 1735 lira arasında bir artış hedefleniyor. Erbaş ve erlerin sağlık hizmetlerindeki fiyat farkları ilgili kurum bütçesinden karşılanacak ve terhislerinden sonra tedavileri devam edenlerin yol ve gündelik masrafları ödenecek...Astsubay adaylarına temel eğitim süresince ödenecek harçlık tutarı, en küçük astsubay rütbesi olan astsubay astçavuş maaşı olarak belirlenecek. Nakdi tazminat kanunu kapsamına girenlerden terörle mücadele, vazifenin icrası ve benzeri nedenlerle hayatını kaybedenlerin kanuni mirasçılarına ödenecek nakdi tazminat yüzde 20 oranında artırılacak.. Uçuş, paraşüt tazminatı brüt aylığına göre hesaplanacak ve ölenlerin annesinin ve babasının payları yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılacak. Ayrıca seferberlik tatbikatları ve ferdi seferberlik eğitimlerine katılanlar da ödeme alabilecekler. Teklifle ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte TSK idari teşkilatlanması ile askeri yargı alanında yapılan mevzuat değişikliklerine ilişkin uyum ve güncelleme düzenlemeleri yapılacak.