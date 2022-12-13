DÜNYA
13 Aralık 2022 - 20:00

PERU'da büyük iç karışıklık. Castillo'nun görevden alınması isteniyor

Eski Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun destekçileri, Arequipa şehrindeki Alfredo Rodriguez Ballon Havaalanı'nı işgal ederek, Castillo’nun görevden alınmasını protesto etti.

DÜNYA
13 Aralık 2022 - 20:00
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PERU’da büyük iç karışıklık. Castillo'nun görevden alınması isteniyor

Peru’da sular durulmuyor. Geçtiğimiz hafta görevden alınan ve şu anda gözaltında tutulan eski Başkan Pedro Castillo’nun destekçileri protesto sokağa indi. 2 bine yaklaşan kişinin ülkenin güneyindeki Alfredo Rodriguez Ballon Havaalanı’nı işgal etmesi üzerine güvenlik güçleri yoğun müdahalede bulundular. Castillo’nun serbest bırakılmasını ve ülkede erken seçim yapılmasını talep eden göstericlerin havaalanı kulesi dair bir noktayı işgal ederek uzun süren bir gerginliğe yol açtıkları öğrenildi. Havaalanına çok sayıda polis sevk edilirken, çıkan arbedede 4 kişi yaralandı.2 saat içinde polisin havaalanında kontrolü tekrar ele geçirdiği açıklanırken, pistte ve çevrede meydana gelen hasar sebebiyle havaalanının bir müddet uçuşa kapatıldığı öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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