Peru'da yeni başkana öfke büyüyor













Peru protestoları: Yeni başkana duyulan öfke nedeniyle yollar ve havaalanı kapatıldı Hükümet karşıtı protestocular Pazartesi günü Peru'nun ikinci şehri Arequipa'da yolları kapattı ve uluslararası havaalanına saldırdı.Solcu eski Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun destekçileri, Castillo'nun görevden alınması ve tutuklanmasına öfkelenerek sokaklara döküldü. Castillo'nun halefi ve eski yardımcısı Dina Boluarte, protestolara yanıt olarak genel seçimlerin iki yıl öne alınarak Nisan 2024'e çekilmesini önerdi.KİRLİ BİR OYUN OYNANIYOR Ancak Castillo, Bayan Boluarte'nin planlarını "kirli bir oyun" olarak nitelendirdi. Geçtiğimiz Çarşamba günü Castillo'nun görevden alınması üzerine patlak veren protestolardan bu yana güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalarda en az yedi kişi hayatını kaybetti. Castillo yolsuzlukla suçlanmış ve muhalefetin kontrolündeki Kongre'nin azlini oylamasına saatler kala Kongre'yi feshetme girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Pazartesi günü tweetlediği el yazısı bir mektupta Bayan Boluarte'yi "gaspçı" olarak nitelendirdi ve "kaçırıldığını" ve aşağılandığını söyledi.