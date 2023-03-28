Perulu yetkililer, rotası Türkiye olan gemide 2 ton kokain ele geçirdi!

Peru'da ele geçirilerek el koyulan 2 bin 310 kilo kokainin Türkiye'ye gönderilmesinin planlandığı belirtildi. Bu konuda resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Peru'nun DP World limanına bir narkotik ekibi tarafından düzenlenen bir baskında, çanak çömlek arasına gizlenmiş kauçuk kalıplarda 2 bin 310 kilogram ve 760 gram olarak belirlenen kokain ele geçirildiği öğrenildi. Yerel kaynaklara göre, kokainin gönderildiği ülke Türkiye idi.
Ancak VOA Türkçe'den Mustafa Özdemir'in haberine göre, el konulan kokainin yurt dışına sevk edileceğini belirten yetkili, uyuşturucunun hangi ülkeye sevk edileceğini açıklamadı. Kokain maddesinin, soruşturmaya devam edilmek üzere şimdilik Özel Kuvvetler kontrolünde tutulacağını söyledi.
BİR ÇOK BASIN ADRESİN TÜRKİYE OLDUĞUNU İDDİA ETTİYetkililer, Peru Cumhuriyet Başsavcılığı, Peru polisinin narkotik dairesinden uzmanlar ve gümrük uzmanlarının koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonun bir süredir takip edilen zorlu bir istihbarat sürecinin sonucu olduğunu ve bu tür kayıpların "narkotik için olmadığını" söyledi. Çeşitli ülkelerde Bazı Peru ve Latin Amerika haber kaynakları, ele geçirilen kokainin Türkiye'ye gönderildiğini iddia etti. Türk medyasının yanı sıra El Comercial, Andina Haber Ajansı, Peru'nun RPP Haber, Arjantin'in La Nacion, Brezilya'da UOL, Bolivya'da El Deber, Şili'de Portal Portuario, İspanya'da Europa Press gibi birçok medya kuruluşu uyuşturucunun adresinin Türkiye olduklarını öne sürdüler.
Peru'dan Türkiye'ye kokain sevkiyatının en son geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde Cengiz Güner isimli bir kişinin soya fasulyesi yağının içinde 1,5 ton kokaini Türkiye'ye taşımaya çalıştığı için tutuklanmasıyla gündeme gelmişti.