YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 17:30

Peş Peşe 5 Kişiyi Silahla Yaralayıp, Polise Teslim Oldu - Samsun

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 17:30
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Peş Peşe 5 Kişiyi Silahla Yaralayıp, Polise Teslim Oldu - Samsun


Samsun'da patronunun inşaatında çalışan 3 işçiyi silahla yaralayıp kaçan, bundan sonra patronunun ortağı ile yanındaki kişiyi silahla vuran şahıs polise teslim oldu.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ufuk E.Ç. isimli şahıs patronu Gökhan K.'nin inşaatına giderek burada çalışan inşaat işçilerinin üzerine tabancayla ateş açtı. Silahlı saldırıda inşaat işçileri Mustafa K. (36), Murat Ö. (45) ve Musa O. (48) vurularak yaralandı. Yaralılar, sağlık personelleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.




Olay yerinden araçla kaçan silahlı saldırgan Ufuk E.Ç. kısa süre sonra Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki rent a car işleten patronunun ortağı Özgür T. (40) ile yanında bulunan Mümin O.Ç.'ye (20) tabancayla ateş açtı. Silahlı saldırıya uğrayan iki kişi de yaralandı. Silahlı saldırgan ise suç aletiyle birlikte polise teslim oldu.


Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırı olayında yaralanan inşaat işçileri ise haksız yere vurulduklarını söylediler. Gözaltına alınan Ufuk E.Ç. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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