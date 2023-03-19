YAŞAM
19 Mart 2023 - 23:59

Peş peşe gelen depremler uyku uyutmadı! Tıkla evinin altında fay hattı var mı öğren! Liste güncellendi

Yaşanan depremlerle beraber korku dolu anlar yaşanırken fay hattı için araştırmalar başladı. İstanbul İl Jeoloji Haritası hazırlıkları bitirirken evlerin altında fay hattı olup olmadığı öğrenilmek için harekete geçildi. İşte, evin altında fay hatta var mı? sorusunun yanıtı tek tıkla karşınızda.

YAŞAM
19 Mart 2023 - 23:59
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Peş peşe gelen depremler uyku uyutmadı! Tıkla evinin altında fay hattı var mı öğren! Liste güncellendi
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerle beraber on binlerce insanın hayatını kaybetmesi üzerinde evsiz kalanların sayısı milyonları geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, fay hatlarını tanımlayan ve zeminle beraber vatandaşlar evlerinin altında fay hattı olup olmadığını araştırmaya başladı. İstanbul İli Jeoloji Haritası oluşturarak proaktif önlemler alındı. Haritada renklerle belirtilen yer alan bölgelere dikkat edin.

HARİTADA RENKLERLE BELİRTİLDİ

İstanbul'un jeolojik haritası, konut sakinleri, işçiler, öğrenciler ve kamu hizmetleri alanları üzerinden ikamet edilerek binaların katlarıyla değerli bilgiler alınıyor. Yumuşak kayalar ve çökeltiler belirlenerek gösterilir. Harita, kahverengi, kırmızı, mor ve pembe çok sağlam kayayı, yeşil ve açık kahverengi ise diğer katı kaya türlerini temsil eden bir dizi renk gösterir.



istanbul deprem haritası

HARİTADA ADRES NASIL BULUNUYOR?

https://mapelse.github.io/istanbulJeoloji/ adresi üzerinden Türkiye'nin en mühim fayları ve 6 ve üzeri şiddetindeki depremlerin haritası yer alıyor. Renk tuşu, çeşitli jeolojik özellikler belirlendi. Düşük riskli ve yüksek riskli yerlerin olarak iki grup arasında yer alıyor. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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