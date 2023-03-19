Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerle beraber on binlerce insanın hayatını kaybetmesi üzerinde evsiz kalanların sayısı milyonları geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, fay hatlarını tanımlayan ve zeminle beraber vatandaşlar evlerinin altında fay hattı olup olmadığını araştırmaya başladı. İstanbul İli Jeoloji Haritası oluşturarak proaktif önlemler alındı. Haritada renklerle belirtilen yer alan bölgelere dikkat edin.
YAŞAM
19 Mart 2023 - 23:59
Peş peşe gelen depremler uyku uyutmadı! Tıkla evinin altında fay hattı var mı öğren! Liste güncellendi
Yaşanan depremlerle beraber korku dolu anlar yaşanırken fay hattı için araştırmalar başladı. İstanbul İl Jeoloji Haritası hazırlıkları bitirirken evlerin altında fay hattı olup olmadığı öğrenilmek için harekete geçildi. İşte, evin altında fay hatta var mı? sorusunun yanıtı tek tıkla karşınızda.
YAŞAM
19 Mart 2023 - 23:59