EKONOMİ
15 Kasım 2022 - 14:37

Peş peşe kredi başvurusu yapmak kredi notlarını tehlikeye düşürüyor!

Uzmanlar, birçok kredi başvurusunda bulunan için kredi notunun bozulma riski konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki kredi notları hangi sebeplerden dolayı düşer? Kredi notu nasıl yükseltilir? İşte kredi notu hakkında tüm detaylar..

EKONOMİ
15 Kasım 2022 - 14:37
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Peş peşe kredi başvurusu yapmak kredi notlarını tehlikeye düşürüyor!


Peş peşe<a class= kredi başvurusu yapmak kredi notlarını tehlikeye düşürüyor">Bankacılık Düzenleme Kurumu'na (BDDK) göre bireysel krediler ve kredi kartlarının toplam krediler içindeki payı azalıyor. Bireysel kredilerin ve kredi kartlarındaki toplamdaki kredilere oranının normal dönemlerde yüzde 30-35 arasında değiştiği bilinmekte ancak 2022 yılında yüzde 20'nin altında kaldığı gözlemlenmiştir.

DÜŞÜK KREDİ NOTU SÜREKLİ ENGEL ÇIKARIR

Uzmanlar, düşük kredi notlarının da insanları elektrikli ve beyaz eşya satın almaktan engellediğini söylüyor. Finansal danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar, artan enflasyonun kredi üzerindeki etkisini kredi kalitesini artırma kriterlerini açıklayarak açıklıyor. Sorunu değerlendiren uzmanlar ise sorunun nedenini, artan enflasyonun bireysel kredilerin kompozisyonunu önemli ölçüde değiştirerek ödeme sorunlarına yol açması ve bu durumun tüketici kredi değerliliğini baltalama ihtimalinin yüksek olması olarak açıklıyor.



Bankalar, özellikle bireysel krediler konusunda seçici davranan kişiler, kredi notu düşük olan kişilerin kişisel finansal geçmişlerini banka detaylarında açıklama taleplerine yanıt vermemektedir. Pek çok kişi kredi notunu nasıl yükseltebileceğini araştırıyor.

EV VE ARAÇ ALIMINDA KREDİ NOTU ÇOK ÖNEMLİ

Peş peşe kredi başvurusu yapmak kredi notlarını tehlikeye düşürüyor

Kredi değerliliği sadece kredi başvurusu yapılırken değil, ev, araba kiralanırken, elektrikli veya beyaz eşya alınırken de değerlendirilen bir unsurdur. Bankalar ise kredi değerliliği hesaplanırken bireysel hesaplara çok dikkat ederler. Banka ödeme planları, borç durumu, kullanılan krediler, kredi kartı limitleri gibi işlemler izlenir. Mevcut ekonomik ortamda, sabit bir ödeme sistemi olmayan insanlar, yatırım yapmayı ve satın almayı kolaylaştırmak için kredi puanlarını yükseltmenin başka yollarını arıyorlar.

KREDİ NOTUNU DÜŞÜRME NEDENLERİ

- Kredi borcunu ödememek yada taksitlerini biriktirmek.

- Kredi kartına ait borçları zamanında ödememek.

- Kredili mevduat hesabı içinde borçlu durumda olmak.

- Kredi kartının toplamda verilen limitinin hepsini kullanmak.

- Banka ile davalık duurmda kalmak.

- Sürekli kredi kullanımı yapmak ya da kredi kartına başvurmak.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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