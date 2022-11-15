Peş peşe kredi başvurusu yapmak kredi notlarını tehlikeye düşürüyor!

kredi başvurusu yapmak kredi notlarını tehlikeye düşürüyor">Bankacılık Düzenleme Kurumu'na (BDDK) göre bireysel krediler ve kredi kartlarının toplam krediler içindeki payı azalıyor. Bireysel kredilerin ve kredi kartlarındaki toplamdaki kredilere oranının normal dönemlerde yüzde 30-35 arasında değiştiği bilinmekte ancak 2022 yılında yüzde 20'nin altında kaldığı gözlemlenmiştir.
DÜŞÜK KREDİ NOTU SÜREKLİ ENGEL ÇIKARIRUzmanlar, düşük kredi notlarının da insanları elektrikli ve beyaz eşya satın almaktan engellediğini söylüyor. Finansal danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar, artan enflasyonun kredi üzerindeki etkisini kredi kalitesini artırma kriterlerini açıklayarak açıklıyor. Sorunu değerlendiren uzmanlar ise sorunun nedenini, artan enflasyonun bireysel kredilerin kompozisyonunu önemli ölçüde değiştirerek ödeme sorunlarına yol açması ve bu durumun tüketici kredi değerliliğini baltalama ihtimalinin yüksek olması olarak açıklıyor.
Bankalar, özellikle bireysel krediler konusunda seçici davranan kişiler, kredi notu düşük olan kişilerin kişisel finansal geçmişlerini banka detaylarında açıklama taleplerine yanıt vermemektedir. Pek çok kişi kredi notunu nasıl yükseltebileceğini araştırıyor.