Peş peşe transferlerin sonu ayrılık oldu! Galatasaray o isimle yolları ayırdı







TRANSFERLERİN ARDINDAN AYRILIK! JUAN MATA IÇIN KARAR VERİLDİ, OPSİYONU KULLANILMAYACAK

MATA İÇİN KARAR

OPSİYONU KULLANILMAYACAK







12 MAÇTA 3 GOL

Galatasaray, şampiyonluk yarışında en yakın rakibine 6 puan fark atmış ve başarılı bir sezon geçirmeye devam ederken, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Takım ara transfer döneminde birçok yıldız ismi kadrosuna katarken, son olarak Zaniolo transferiyle güçlendikleri açıklandı. İtalyan yıldız, Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında da gol atarak takımına katkı sağlamıştı.Galatasaray'da transfer edilen birçok yeni isimle birlikte takıma katılan Juan Mata ile yolların ayrılması beklenirken, Galatasaray yönetimi bu konuda yeni bir karar aldı. Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Juan Mata için farklı bir plan yapılması gündemde.Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan 34 yaşındaki oyuncu için yeni bir karar alındı. Oyuncu, sınırlı süredeki liderlik kabiliyeti ve katkısıyla Florya'da alkış toplasa da hücum hattındaki fazla oyuncu nedeniyle opsiyonunun kullanılmayacağı ve takımdan ayrılacağı açıklandı.Bu sezon Galatasaray forması giyen Juan Mata, 12 resmi maçta görev alarak 424 dakika sahada kaldı. Bu süre zarfında 3 gol atıp 2 asist yapmayı başardı.