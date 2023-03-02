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02 Mart 2023 - 23:25

Peş peşe transferlerin sonu ayrılık oldu! Galatasaray o isimle yolları ayırdı

Galatasaray, transfer döneminde en hareketli takımlardan biri olurken, devre arasında Seferovic ve Van Aanholt'un takımdan ayrılmasının ardından sezon sonunda bir ismin daha takımdan ayrılacağı belirlendi. Juan Mata, Sarı Kırmızılı takımın 1+1 yıllık sözleşme ile transfer ettiği ancak beklenen performansı gösteremeyen yıldız isimlerden biriydi. Galatasaray yönetimi, Juan Mata ile yollarını ayırmaya karar verirken, oyuncunun bavullarını toplamaya başladığı ifade edildi.

SPOR
02 Mart 2023 - 23:25
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Peş peşe transferlerin sonu ayrılık oldu! Galatasaray o isimle yolları ayırdı
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Galatasaray, şampiyonluk yarışında en yakın rakibine 6 puan fark atmış ve başarılı bir sezon geçirmeye devam ederken, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Takım ara transfer döneminde birçok yıldız ismi kadrosuna katarken, son olarak Zaniolo transferiyle güçlendikleri açıklandı. İtalyan yıldız, Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında da gol atarak takımına katkı sağlamıştı.

TRANSFERLERİN ARDINDAN AYRILIK! JUAN MATA IÇIN KARAR VERİLDİ, OPSİYONU KULLANILMAYACAK

MATA İÇİN KARAR

Galatasaray'da transfer edilen birçok yeni isimle birlikte takıma katılan Juan Mata ile yolların ayrılması beklenirken, Galatasaray yönetimi bu konuda yeni bir karar aldı. Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Juan Mata için farklı bir plan yapılması gündemde. 

OPSİYONU KULLANILMAYACAK



Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan 34 yaşındaki oyuncu için yeni bir karar alındı. Oyuncu, sınırlı süredeki liderlik kabiliyeti ve katkısıyla Florya'da alkış toplasa da hücum hattındaki fazla oyuncu nedeniyle opsiyonunun kullanılmayacağı ve takımdan ayrılacağı açıklandı.

konut

12 MAÇTA 3 GOL

Bu sezon Galatasaray forması giyen Juan Mata, 12 resmi maçta görev alarak 424 dakika sahada kaldı. Bu süre zarfında 3 gol atıp 2 asist yapmayı başardı.

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