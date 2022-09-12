Peş peşe zam haberi geldi! Sigara fiyatları yerinde durmak bilmiyor, yeni zamlar kapıda!







Sigaraya Peş Peşe Zam Açıklamaları







12 Eylül Güncel Sigara Fiyatları

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş yaptığı açıklamada, bir grup sigaraya 1,5 lira zam yapıldığını ancak promosyondan hangi tütün gruplarının yararlandığı konusunda açıklama yapmadığını söyledi. Öte yandan sigaraların 2 lira artırılacağına dair birçok söylenti ortaya çıktı. Gündemdeki yükseliş açıklamalarının ardından cari fiyat merak konusu oldu. 12 Eylül güncel sigara fiyatı nedir? İşte detaylar…Tekel Bayileri Başkanı Özgür Aybaş, yaptığı takviye açıklamasında “Bir gruba ait sigaraya zam geldi, 1 lira 50 kuruş” deyimini kullandı. Fiyat artışını hangi tütün gruplarının aldığına ilişkin açıklama yapmayan Aybaş, sigara fiyatlarının daha da artması bekleniyor. Aybaş'ın açıklaması öncesinde, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği erneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarının 2 lira artmasını beklediklerini söyledi. Birbirini takip eden açıklamaların ardından güncel sigara fiyatları merak edilen bir konu haline geldi. 12 Eylül güncel sigara fiyatları ne kadar?Sosyal medyadaki açıklamalara ek olarak, resmi sigara fiyat artışı henüz yetkililer tarafından açıklanmadı. Dolayısıyla 12 Eylül itibariyle güncel sigara fiyatı: • Winston – 29 Türk Lirası • Camel – 28 Türk Lirası • Muratti – 29 Türk Lirası • Parliament – 31,50 Türk Lirası • Marlboro – 31 Türk Lirası • Chesterfield – 27,50 Türk Lirası • Monte Carlo – 27,50 Türk Lirası • Lark – 28 Türk Lirası • L&M – 27,50 Türk Lirası • LD – 27,50 Türk Lirası