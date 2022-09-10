Peşin param yok ama ev almak istiyorum diyene müjdeli haber! Bu yöntemlerle peşinatsız ev sahibi olabilirsiniz... Peşinatsız ev almak alma yöntemleri

Krediyle Peşinatsız Olarak Ev Sahibi Olunur Mu?

İpotek Yöntemiyle Peşinatsız Ev Sahibi Olma

Peşinatsız ev sahibi olma yönetimlerinin neler olduğunu siz değerli okurlarımız için araştırdık. Artık her isteyen vatandaşımız ev sahibi olabilecek… Ayrıca buna ek olarak da birikim sahibi olmayan kişiler, ev almak istedikleri zaman birçok sorunla karşı karşıya kalıyorlar. Bu sorunların artmasına, bazı yasal zorunluluklar da sebep olmakla beraber özellikle kendi ülkemizde, bankacılık sektöründe konutlara verilen kredilerin belirli bir sınırlamaya maruz kaldığı ortada. Özellikle kredi kullanıp ev sahibi olmak isteyenler için evin değerinin %75’i kadar konut kredisi kullanma sınırı şartların en başında yer alıyor. Diğer geri kalan %25’lik kısım için de kredi çekilmeden peşinat ödenmesi isteniyor. Durum böyle olduğundan dolayı birçok vatandaş ev sahibi olmakta zorluk çekiyor. Bununa beraber hem bankalar ve finans kuruluşları hem de devlet hem de inşaat firmaları, bu olumsuz durumların önüne geçerek engel olmak için pek çok çözüm yoluna yönelik çalışmalarına başladı. Özellikle peşinat sahibi olmayanlar için çözümün ne olacağına yönelik yapılan değerlendirmeler sonrasında birkaç yöntem bulunuyor. Konut satışında bazı işletmeler, yasal hükümlere aykırı olarak kredi işlemlerinde evin değerini olduğundan çok daha yüksek bir miktarda göstererek, kredinin daha yüksek çıkması için uğraşmaları bu yöntemlerden birisi. Bu yöntem ile ilerleyen dönemlerde muhtemel olumsuzluklar yaşanmaması için pek sıcak gözle bakılmamakta. Bununla beraber peşinatsız ev sahibi olmak için güvenli bazı başka yöntemler de var.Özellikle konut kredisi çekere peşinatsız ev sahibi olmak isteyenler için bankalar tarafından geliştirilen birkaç yöntem var. Konut kredisi kullanarak sahip olmak istenilen ev için evin değerinin %75’lik kısmı için konut kredisi verilebiliyor. Değerin geri kalan kısmına ise ihtiyaç kredisi kullandırılıyor. Öncelikle ihtiyaç kredisi ile çekilen yüzde 25’lik kısma denk gelen tutar, ev ödemesinin peşinatı hükmünde görülüyor ve bu yöntemde, ev almak isteyen kişiler, ödeme noktasında sorunlar ile karşılaşabiliyor. Bunun sebebi kişiler, hem konut kredisini hem de ihtiyaç kredisini ödemek zorunda kalmaları. Kredi kullanacaklar bu yönteme başvurmadan önce gelir gider hesabını iyi yapmaları lazım.Konut sahibi olma hayaliyle yanıp tutuşanlar için bir diğer yol ise ipotek yöntemi. Kredi çekerek peşinatsız ev sahibi olmak için kullanılan bu yöntem, bankaların ev sahibi yapan uygulamalarından bir başkası. Peşinat ödeme sorunu bu imkanla ortadan kalkarak ev almak kolaylaşıyor. Ancak bu yöntemin uygulanabilmesi için üzerine ipotek uygulanabilecek bir gayrimenkule sahip olmanız en önemli kısım olarak karşınıza çıkıyor. Söz konusu bu gayrimenkul üzerine uygulanan ipotek ile beraber daire fiyatının tamamı için banka kredi veriyor. Daha sonra ise ödemelerin yapılmasının ardından ipotek yapılan gayrimenkulden ipotek kaldırılarak işlemlere devam ediliyor. Son olarak peşinat ödemesi yapmadan, kredili bir şekilde ev sahibi olmanın bir başka yolu da v ar. Bu yöntemlerin özellikle büyük konut projelerine imza atmış olan inşaat şirketleri, sahip oldukları satış personeli ile bankalar arasında sözleşme yaptırma imkânına sahipler. İşte bütün bu sözleşmeler sayesinde o projeden ev almak isteyenler için özel faiz oranları, taksitler veya peşinatsız ödeme seçenekleri artışa geçiyor. Yukarda sayılan tüm yöntemler takip edilerek oldukça uygun fiyatlara ev sahibi olmak mümkün. Tüm bu projelerin inşa sürecinde satın alma işlemi gerçekleştirilerek, daha düşük tutarlarda ev sahibi olabilme şansınız artıyor.