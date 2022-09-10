Peşinatsız ev sahibi olma yönetimlerinin neler olduğunu siz değerli okurlarımız için araştırdık. Artık her isteyen vatandaşımız ev sahibi olabilecek… Ayrıca buna ek olarak da birikim sahibi olmayan kişiler, ev almak istedikleri zaman birçok sorunla karşı karşıya kalıyorlar. Bu sorunların artmasına, bazı yasal zorunluluklar da sebep olmakla beraber özellikle kendi ülkemizde, bankacılık sektöründe konutlara verilen kredilerin belirli bir sınırlamaya maruz kaldığı ortada. Özellikle kredi kullanıp ev sahibi olmak isteyenler için evin değerinin %75’i kadar konut kredisi kullanma sınırı şartların en başında yer alıyor. Diğer geri kalan %25’lik kısım için de kredi çekilmeden peşinat ödenmesi isteniyor. Durum böyle olduğundan dolayı birçok vatandaş ev sahibi olmakta zorluk çekiyor. Bununa beraber hem bankalar ve finans kuruluşları hem de devlet hem de inşaat firmaları, bu olumsuz durumların önüne geçerek engel olmak için pek çok çözüm yoluna yönelik çalışmalarına başladı. Özellikle peşinat sahibi olmayanlar için çözümün ne olacağına yönelik yapılan değerlendirmeler sonrasında birkaç yöntem bulunuyor. Konut satışında bazı işletmeler, yasal hükümlere aykırı olarak kredi işlemlerinde evin değerini olduğundan çok daha yüksek bir miktarda göstererek, kredinin daha yüksek çıkması için uğraşmaları bu yöntemlerden birisi. Bu yöntem ile ilerleyen dönemlerde muhtemel olumsuzluklar yaşanmaması için pek sıcak gözle bakılmamakta. Bununla beraber peşinatsız ev sahibi olmak için güvenli bazı başka yöntemler de var.
Finans
10 Eylül 2022 - 18:00
Peşin param yok ama ev almak istiyorum diyene müjdeli haber! Bu yöntemlerle peşinatsız ev sahibi olabilirsiniz... Peşinatsız ev almak alma yöntemleri
Türkiye’de hemen hemen her vatandaşın en büyük hayali olan bir ev sahibi olmak artık çok kolay. Son zamanlarda artışa geçen emlak fiyatları, kredi maliyetleri ve benzeri pek çok unsurdan kaynaklı olarak ev sahibi olmak neredeyse imkansız bir hal aldı. Vatandaşlar da bu durumdan kaynaklı olarak peşinatsız nasıl ev sahibi olunur? Sorusunun yanıtını merakla aramaya başladı. İşte peşinatsız ev sahibi olmanın en kısa yolu…
Finans
10 Eylül 2022 - 18:00
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