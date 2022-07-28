SAĞLIK
28 Temmuz 2022 - 10:55

Pet şişeden su tüketenler dikkat: Büyük tehlike saçıyor!

Batman'da görev yapan ve pet şişe su tüketimi hakkında önemli bilgiler veren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Özcan Deveci, güneşe maruz kalan kalan şişelerdeki içme sularının insan sağlığında büyük tehlike yarattığını söyledi.

SAĞLIK
28 Temmuz 2022 - 10:55
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Pet şişeden su tüketenler dikkat: Büyük tehlike saçıyor!


Hemen herkesin satın aldığı pet şişe içme sularının maruz bırakılma hallerinde insan sağlığına büyük zararlar verdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Konuyla ilgili bilinmeyen gerçekleri anlatan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Özcan Deveci, özellikle içinde bulunduğumuz sıcak yaz günlerinde hava sıcaklığının çok yüksek olduğu ve su ihtiyacının fazla olmasından dolayı bu dönemlerde pet şişelerin uygun olarak kullanılmasının aslında pek çok hastalığın önüne geçtiğine dikkat çekti.

Batman'da görev yapan Doç. Dr. Özcan Deveci, içme sularının yer aldığı pet şişelerin petro kimya ürünlerinden birisi olan 'polietilen' adı verilen bir malzemeden üretildiğini söyledi ve pet şişenin bu anlamda iyi koşullarda saklanması gerektiğini ifade etti.



Pet şişeler tehlike saçıyor

Pet şişelerin kullanımları anlamında aslında bazı kuralların olduğundan bahseden Doç. Dr. Özcan Deveci, su tüketiminin insan sağlığına ne kadar yararı varsa, yanlış muhafaza edilen pet şişelerdeki sularında büyük tehlikeler saçtığını dile getirdi.

"Pet şişeleri güneşe maruz bırakılmamalı!"

Uzman Dr. Deveci, pet şişelerin kesinlikle uygun koruma ortamlarında muhafaza edilmesi gerektiğini, çünkü içeriğinde bulunan BPA (BisfenolA) maddesinin bu alanda farklı hastalıklara yol açtığını söyledi. Polietilen malzemesinde üretine pet şişelerde kanserojen maddesi olmasında dolayı yanlış muhafazanın hormonsal bozukluklara da yol açtığını belirten Uzman Dr. Özcan Deveci, güneş ortamında uzun süre kullanılmadan bekletilmesinin mikroorganizmaların daha fazla üreme ortamı oluşturduğunu ve bunun da bağırsak enfeksiyonlarına yol açtığını aktardı.

Pet şişeler tehlike saçıyor

Yine virüslere bağlı bir şekilde hepatit A'dan E virüsüne kadar çok sayıda enfeksiyona neden olan bu durumun önüne geçebilmek adında pet şişeleri kullanırken güneş almamış olan bir ortamda muhafaza edilmesine özen gösterilmesi gerektiğini söyleyen Deveci, pet şişelerin sıcak ortamlarda değil de mutlaka soğuk ortamda saklanmasının daha doru olduğunu belirtti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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