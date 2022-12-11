MAGAZİN
11 Aralık 2022 - 16:39

Petek Dinçöz kıyafetine gelen yoruma tepkisi büyük oldu

Şarkıcı Petek Dinçöz’den takipçisine büyük ayar…

MAGAZİN
11 Aralık 2022 - 16:39
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Petek Dinçöz kıyafetine gelen yoruma tepkisi büyük oldu


Yakın zamanda boşanıp çocuğu ile yurt dışına yerleşen ve daha sonra ilk aşkıyla aniden evlilik kararı alıp yeniden ülkeye dönen Petek Dinçöz’den kıyafetini eleştiren takipçisine büyük bir tepki geldi. İş insanı Nida Büyükbayraktar ile nikah masasına oturan Petek Dinçöz bu sıralar sürekli aldığı kararlar ve tarzıyla gündeme geliyor. Petek Dinçöz

Karışamazsınız

Cesur kıyafet seçimleriyle adından sıkça söz ettiren Petek Dinçöz son sahne kıyafetini takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Paylaşımına çokça beğeni yağarken bir takipçisinin elbise boyuna laf etmesiyle sanatçı sinirlendi. Takipçisine ‘ Giyeceğim kıyafete ben karar veririm, bir başkası değil.’ Diyerek tepki gösterdi. Petek Dinçöz



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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