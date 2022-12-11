Petek Dinçöz kıyafetine gelen yoruma tepkisi büyük oldu

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Yakın zamanda boşanıp çocuğu ile yurt dışına yerleşen ve daha sonra ilk aşkıyla aniden evlilik kararı alıp yeniden ülkeye dönen Petek Dinçöz’den kıyafetini eleştiren takipçisine büyük bir tepki geldi. İş insanı Nida Büyükbayraktar ile nikah masasına oturan Petek Dinçöz bu sıralar sürekli aldığı kararlar ve tarzıyla gündeme geliyor.Cesur kıyafet seçimleriyle adından sıkça söz ettiren Petek Dinçöz son sahne kıyafetini takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Paylaşımına çokça beğeni yağarken bir takipçisinin elbise boyuna laf etmesiyle sanatçı sinirlendi. Takipçisine ‘ Giyeceğim kıyafete ben karar veririm, bir başkası değil.’ Diyerek tepki gösterdi.