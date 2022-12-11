Yakın zamanda boşanıp çocuğu ile yurt dışına yerleşen ve daha sonra ilk aşkıyla aniden evlilik kararı alıp yeniden ülkeye dönen Petek Dinçöz’den kıyafetini eleştiren takipçisine büyük bir tepki geldi. İş insanı Nida Büyükbayraktar ile nikah masasına oturan Petek Dinçöz bu sıralar sürekli aldığı kararlar ve tarzıyla gündeme geliyor.
MAGAZİN
11 Aralık 2022 - 16:39
Petek Dinçöz kıyafetine gelen yoruma tepkisi büyük oldu
Şarkıcı Petek Dinçöz’den takipçisine büyük ayar…
MAGAZİN
11 Aralık 2022 - 16:39
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