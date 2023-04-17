Petek Dinçöz'ü kimse bu saç rengiyle görmemişti! Takipçileri adeta linçledi ''Böyle saç rengi mi olur?''













Uzun zaman sonra sahnelere geri dönen Petek Dinçöz, geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine giderken ameliyat oldu. Ameliyatın ardından soluğu kuaförde olan Petek Dinçöz kendinde gözle görülür değişikliğe gitti. İmaj değişikliği sonrası yeni hallerini sosyal medya üzerinde paylaşan Petek Dinçöz'e takipçilerinde yorum yağmuru geldi. Ameliyat sonrası fön çektirmek için kuaföre gitmesiyle saç rengini değiştiren Petek Dinçöz, yeni halini eşinin beğenip beğenmeyeceğini merak ederken sosyal medya üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu. Şarkıcının son hali takipçileri tarafından çok sıcak karşılanmadı.Yeni saç rengini beğenmeyenler tarafından olmamış, yakışmadı, sizin renginiz sarı, yok hiç olmadı yorumları yapıldı.