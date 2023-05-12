MAGAZİN
12 Mayıs 2023 - 18:34

Petek Dinçöz'ün bu halleri çok konuşulacak! Beyaz transparan büstiyeriyle Dinçöz ağızları açık bıraktı

Ünlü isim Petek Dinçöz, son dönemlerde yaptığı paylaşımlarla sık sık adından bahsettirirken bu pozlar olay oldu. Dinçöz, transparan detaylı büstiyerini giyerek iddialı dekoltesiyle kamera karşısına geçti.

MAGAZİN
12 Mayıs 2023 - 18:34
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Petek Dinçöz'ün bu halleri çok konuşulacak! Beyaz transparan büstiyeriyle Dinçöz ağızları açık bıraktı


42 yaşındaki Dinçöz, zaman zaman estetik yaptırarak adından bahsettirirken photoshoplu görüntüsüyle de gündeme geldi. Ünlü isim Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile evliliğini bitirerek eski aşkı olan Nida Büyükbayraktar ile evlenmesiyle beraber uzun zamandan sonra sahnelere geri dönüş yaptı. Dinçöz, transpara büstiyeriyle çok konuşuldu.

Petek dinçöz dekolte



Transparan detaylı beyaz büstiyerini giyen ünlü şarkıcı Dinçöz, ''kendini sev'' ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde 10 kilo vermesiyle gündeme gelen Dinçöz, uyguladığı diyet programında ağırlı olarak protein olduğunu belirtti. Dinçöz, öğle ve akşam yemeklerinde ise sebze ve ızgara et yemeye özen gösteriyor. Petek Dinçöz, her sabah 8 kilometre kadar yürüdüğünü söyledi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ