Petek Dinçöz'ün bu halleri çok konuşulacak! Beyaz transparan büstiyeriyle Dinçöz ağızları açık bıraktı













42 yaşındaki Dinçöz, zaman zaman estetik yaptırarak adından bahsettirirken photoshoplu görüntüsüyle de gündeme geldi. Ünlü isim Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile evliliğini bitirerek eski aşkı olan Nida Büyükbayraktar ile evlenmesiyle beraber uzun zamandan sonra sahnelere geri dönüş yaptı. Dinçöz, transpara büstiyeriyle çok konuşuldu.Transparan detaylı beyaz büstiyerini giyen ünlü şarkıcı Dinçöz, ''kendini sev'' ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde 10 kilo vermesiyle gündeme gelen Dinçöz, uyguladığı diyet programında ağırlı olarak protein olduğunu belirtti. Dinçöz, öğle ve akşam yemeklerinde ise sebze ve ızgara et yemeye özen gösteriyor. Petek Dinçöz, her sabah 8 kilometre kadar yürüdüğünü söyledi.