Petek Dinçöz’ün göğüs yaşı kafaları karıştırdı







Doktora sordular

Bu söylem Dinçöz’ü rahatsız etti







Petek Dinçöz, Okan Bayülgen’in Uykusuzlar Kulubü programına katıldı. Programda estetik hakkında konuşan Dinçöz verdiği cevaplarla herkesi şaşkınlığa uğrattı. Z kuşağının daha olgun gösterdiği hakkına yorum yaparak konuyu tartışmaya açan Dinçöz’ün konuşmaları herkesi şaşırttı. Yeni reşit olmuş bireylerin yaşından çok daha büyük gösterdiğini düşündüğünü dile getiren Dinçöz farkında olmadan günümüz erken estetik problemlerini masaya taşıdı.Programın bir diğer konuğu ise bir estetik uzmanıydı. Yeni kuşağın genç gösterdiğinden yakınan Petek Dinçöz farkında olmadan masanın sohbetini estetiğe taşıdı. Bu duruma karşı sunucu Okan Bayülgen doktor konuğa ‘estetik yaptırdığımızda yaptırdığımız bölge kendi yaşımıza göre daha mı genç oluyor’ sorusu bütün izleyiciyi kahkahalara boğdu. Bayülgen’in devamında; ‘ Ben estetik yaptırmadım, her yerimin yaşı eşit. Doğduum doğalı böyleyim.’ Dedi. Dinçöz Bayülgeni’in söylemine karşı ‘sen geç yaşlanıyorsun’ dedi. Bayülgen bu cevaba gülerek konuk doktora yönelttiği ‘mesela ben göğüslerimi yaptırdım yaptırdığım yılın yaşında mı oluyor’ soruları bütün seyirciyi güldürdü.Bayülgen’in doktora yönelttiği soru üzerine Dinçöz ‘kimsenin memesinden bahsetmeyelim’ demesiyle stüdyoda kahkaha tufanı oldu.