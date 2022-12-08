MAGAZİN
08 Aralık 2022 - 19:19

Petek Dinçöz'ün göğüs yaşı kafaları karıştırdı

Katıldığı programda göğüsleri hakkında söyledikleri kafaları karıştırdı…

MAGAZİN
08 Aralık 2022 - 19:19
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Petek Dinçöz’ün göğüs yaşı kafaları karıştırdı


Petek Dinçöz, Okan Bayülgen’in Uykusuzlar Kulubü programına katıldı. Programda estetik hakkında konuşan Dinçöz verdiği cevaplarla herkesi şaşkınlığa uğrattı. Z kuşağının daha olgun gösterdiği hakkına yorum yaparak konuyu tartışmaya açan Dinçöz’ün konuşmaları herkesi şaşırttı. Yeni reşit olmuş bireylerin yaşından çok daha büyük gösterdiğini düşündüğünü dile getiren Dinçöz farkında olmadan günümüz erken estetik problemlerini masaya taşıdı. Petek Dinçöz

Doktora sordular 

Programın bir diğer konuğu ise bir estetik uzmanıydı. Yeni kuşağın genç gösterdiğinden yakınan Petek Dinçöz farkında olmadan masanın sohbetini estetiğe taşıdı. Bu duruma karşı sunucu Okan Bayülgen doktor konuğa ‘estetik yaptırdığımızda yaptırdığımız bölge kendi yaşımıza göre daha mı genç oluyor’ sorusu bütün izleyiciyi kahkahalara boğdu. Bayülgen’in devamında; ‘ Ben estetik yaptırmadım, her yerimin yaşı eşit. Doğduum doğalı böyleyim.’ Dedi. Dinçöz Bayülgeni’in söylemine karşı ‘sen geç yaşlanıyorsun’ dedi. Bayülgen bu cevaba gülerek konuk doktora yönelttiği ‘mesela ben göğüslerimi yaptırdım yaptırdığım yılın yaşında mı oluyor’ soruları bütün seyirciyi güldürdü. Petek Dinçöz ve Okan Bayülgen

Bu söylem Dinçöz’ü rahatsız etti 



Bayülgen’in doktora yönelttiği soru üzerine Dinçöz ‘kimsenin memesinden bahsetmeyelim’ demesiyle stüdyoda kahkaha tufanı oldu. Petek Dinçöz ve Okan Bayülgen

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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