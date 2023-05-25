Petekleri ısınmayanlar bu yöntemi deneyin! Kalorifer petek içlerini temizleyenlerin parası cebinde kalacak! Bu yöntemin etkileri kışa kadar sürecek







KALORİFER PETEĞİ NASIL TEMİZLENİR?







Petek içi temizliği, yılda bir kez yapılması önerilen bir işlemdir ve bu temizlik sonrasında peteklerinizin ne kadar kirli olduğuna şaşıracaksınız. İşte pratik bir şekilde adım adım petek içi temizliği nasıl yapılmalı...İlk adımda, halı, koltuk gibi eşyaları kirlenmeyecekleri bir alana taşıyın. Ayrıca, peteğin altına eski bir gazete sermek tozların yayılmasını engelleyecektir. Petek mazgalını sökmek için, küçük peteklerde genellikle vida bulunmazken, büyük peteklerde vidalar olabilir. Vida varsa, vidayı bir tornavida yardımıyla sökün. Vidayı kaybetmemeye dikkat edin, çünkü temizlik işlemi tamamlandıktan sonra tekrar takmanız gerekecektir. Peteklerin sağ ve sol tarafındaki kapakları yukarı doğru kaydırarak çıkarın. Kapakları hafifçe yukarı kaldırdığınızda tık diye bir ses duyarsınız ve mazgal kolaylıkla çıkarılabilir hale gelir. Mazgalı çıkardıktan sonra, iç yüzeyini temizlemek için nemli bir bez kullanın. Mazgalın ne kadar kirli olduğunu hemen fark edeceksiniz. Mazgalı temizledikten sonra kenara koyun. Petek içine sirkeli temizlik malzemeleri veya limonlu yağ çözücü spreyler sıkın. Elinizin ulaşabildiği yerleri temiz bir bezle silin. Elinizin ulaşamadığı aralıklar için özel olarak satılan petek temizleme fırçalarını kullanın. Bu fırçaları züccaciyelerde bulabilirsiniz. İnce ve uzun fırçalarla petek aralarını iyice temizleyin. Eğer bu fırçaya sahip değilseniz, bir çubuğa sarılmış ıslak mendil de fırça olarak kullanılabilir. İşlem tamamlandıktan sonra mazgalları tekrar yerlerine takın. Sağ ve sol petek kapaklarını takıp yerlerine yerleştirin. Eğer söktüğünüz vidalar varsa, tekrar takmayı unutmayın. Peteklerin dış yüzeyini temizlemek için elinizdeki sprey deterjanı kullanarak silin ve ardından iyice kurulayın, böylece petekler parlak bir görünüm kazanacaktır. Yaptığınız temizliğin etkisini uzun süre korumak isterseniz, mazgalları takmadan önce streç filmle petekleri kaplayarak petek aralarına toz girmesini engelleyebilirsiniz. Böylece kış aylarında da temizliğinizin etkisi devam eder. Kombiyi ilk kez çalıştırmadan önce streç filmi çıkarmayı unutmayın. Yukarıdaki adımları izleyerek peteklerinizi pratik bir şekilde temizleyebilir ve daha verimli bir ısıtma sağlayabilirsiniz.