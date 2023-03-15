









AKARYAKIT FİYATLARINDA ŞOK İNDİRİM HABERİ







Petrol dibe çakıldı, akaryakıta gün doğdu! O günden itibaren tabela değişiyor: İndirim duyuruldu! Yaşanan iflas haberlerinden sonra benzin ve mazot fiyatları düştü. Akaryakıt fiyatlarındaki düşüş haberi Amerika'dan geldi. Ülkede yaşanan peş peşe iflas neticesinde bu karar alındı. Amerika'da bankaların iflas kararlarını açıklamasının ardından petrol ve diğer akaryakıt fiyatlarında hareketlilik yaşandı. İşte tüm detaylar haberimizde...Hafta sonunda bankacılık sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle dengeler değişti. Amerika'da değişen dengeler tüm dünya piyasasını etkiliyor. Peş peşe gelen iflas kararları neticesinde tüm piyasalar bu durumdan etkilendi. Riskli bir durum oluşunca da petrol fiyatları yüzde 5 oranında geriledi. İşte diğer ayrıntılar...Eskiden dolar kuruna göre petrol ve akaryakıt fiyatları belirlenirken Amerika'dan bir hamle geldi. Dolarda yaşanan durgunluk ve yatay seyir petrol fiyatlarını vurdu. Petrolde yaşanan bu düşüş motorine de yansıdı. Motorinde kuruş indirim gerçekleşmiş oldu. Bu indirim kararı ile beraber İstanbul'da motorinin fiyatı 20,50 TL oldu. Şimdi sırada benzin var. Motorine yapılan indirim kararının ardından benzinin fiyatının ne olacağı merak ediliyor. Şu an için benzin fiyatlarına etki etmiş gibi gözükmüyor. Benzinin fiyatı 20,50 TL'den işlem görerek bir değişikliğe gitmedi. Fakat yaşanan bu süreçlerde neticesinde kısa bir süre içinde de benzine de indirim kararı bekleniyor.