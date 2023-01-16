EKONOMİ
16 Ocak 2023 - 21:00

Petrol fiyatları globalde düşse de Türkiye'de düşmüyor! Benzinin litre fiyatına bu gece yeni zam!

Brent tipi ham petrol fiyatlarında ve döviz kurlarında yaşanan değişimler nedeniyle vatandaşlar dikkatini akaryakıt fiyatlarına çevirmiş durumda. Her ne kadar petrol fiyatları i.in düşüş haberi gel de Türkiye'de benzinin litre fiyatı bugün gece yarısından itibaren 67 kuruş artacağı söyleniyor.

EKONOMİ
16 Ocak 2023 - 21:00
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Petrol fiyatları globalde düşse de Türkiye'de düşmüyor! Benzinin litre fiyatına bu gece yeni zam!


Brent petrol ile birlikte döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmalar akaryakıt üürnlerinin fiyatına yansımaya devam ediyor. En son benzin litre fiyatı 13 Ocak'tan itibaren 80 kuruş artarak 19.7 TL olmuştu. Benzinin litresinin bu gece yarısı itibariyle yeniden artacağı söyleniyor.

benzine 67 kuruş zam

BENZİNE 67 KURUŞ ZAM



Sektör kaynaklarına göre benzin fiyatlarının 17 Ocak Salı gününden itibaren litre başına 67 kuruş artması bekleniyor.

Motorinin litre fiyatı 22,12 TL olurken akaryakıta yapılan son zam, yeni yıla girerken benzinin litre fiyatını 19.46 TL seviyesinin üzerine çıkardı. Salı günü pompa fiyatlarına bakılıdığında ise benzin fiyatlarının 20 liranın üzerine çıkacağı görülecek.

Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği görülmüyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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