Petrol Ofisi CMO’su Sinan Seha Türkseven, en etkin 50 CMO arasında













DataExpert iş birliğiyle BMI Business School tarafından, Türkiye'de 800'ün üzerinde organizasyonun önemli yetkili pazarlama yöneticisine ulaşılarak oluşturulan ‘En Etkin 50 CMO' listesi açıklandı. Türkiye'nin en etkin pazarlama yöneticilerinin bulunduğu bu yılki liste; Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Banu Karsak, Marmara Üniversitesi Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Prof. Dr. Mert Uydacı, İstanbul Teknik Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şebnem Burnaz, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Güçdemir ve Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Can Erdem'in de aralarında bulunduğu akademisyen ve sektör profesyonellerinden oluşan kurul tarafından belirlendi. 12 kişiden oluşan Araştırma Danışma Kurulu; CMO'ları, performans ve iş deneyimlerinin yanı sıra, pandemi sürecinde üstlendikleri sorumluk ve ortaya koydukları başarı üzerinden değerlendirdi.Pazarlama dünyasının en iyilerinin seçildiği listede, Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar sektörlerinin liderlerinden bir tanesi olan Petrol Ofisi'nin oldukça verimli geçiren CMO'su Sinan Seha Türkseven de yer aldı. Aralık 2021 tarihinden bu yana şirkette CMO'luk görevini yürüten Sinan Seha Türkseven, şirketin gerek pazarlama gerekse de dijitalleşme noktasında hayata geçirdiği oldukça verimli geçiren proje ve uygulamalarına öncülük eden isim oldu. Türkseven, bugüne kadar başarıyla yürüttüğü CMO'luk görevinin yanı sıra, eş zamanlı Türkiye'nin önde gelen fantezi futbol oyunlarından Sosyal Lig'i bünyesinde barından şirketin oyun dünyasındaki iştiraki Petrolig'in Yönetim Kurulu Üyeliği'ni de yürütüyor.Türkiye'nin “En Etkin 50 CMO” listesine giren isimlere, 22 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek ‘CMO Summit 2022'de özel bir törenle ödülleri takdim edilecek.Şirketin, birçok açıdan olduğu gibi pazarlama alanında da başarıları ve ilkleri ile fark oluşturmaya devam ettiğini belirten Petrol Ofisi CMO'su Sinan Seha Türkseven, şunları söyledi:“Petrol Ofisi'nin başarılarla dolu 81 yıllık köklü geçmişi boyunca müşteri daima odak noktası olmuştur. Bu anlayışla oluşturduğumuz pazarlama stratejimizin özünde de mutlak müşteri memnuniyeti yatıyor. Bunun için de sahada gözleme, veriye dayalı analizler yapıyor ve bu veriler ışığında da müşteri memnuniyetini artıracak adımlar atıyoruz. Özetle; geliştirdiğimiz ürünün ve sunduğumuz hizmetin hatta yaptığımız iletişim çalışmalarının tümünde müşteri memnuniyeti odak noktamızı oluşturuyor.Müşteri deneyiminde mükemmelliğe erişebilmek adına da dijitalleşme ve teknolojiden de her alanda yararlanmaya çalışıyoruz. Hem istasyonlarımızla aramızdaki ilişkide aynı zamanda da müşterilerimizle olan ilişkilerimizde dijital kanalları etkin bir şekilde kullanıyoruz. Bu kanallardan aldığımız geri bildirimlere yönelik hızlı aksiyonlar alarak, çözümler üretiyoruz. Bu yaklaşım doğrultusunda ürün inovasyonları, istasyonların fiziksel standartları, personel hizmet kalitesi ve akaryakıt dışı hizmetler gibi farklı alanlarda yaptığımız yatırımlar ile müşteri memnuniyeti noktasında hep daha iyiyi hedefliyoruz.