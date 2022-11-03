Petrol ve dövizdeki hareketlilik fiyatları etkilemeye devam ediyor! Araç sahiplerinin cebini yakan zamlı akaryakıt fiyatları belli oldu







İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI







ANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARI

İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI

Petrol fiyatlarındaki ve döviz kurundaki hareketliliğin akaryakıt fiyatlarına etkisi artmaya devam ediyor. Milyonlarca araç sahibi akaryakıt fiyatlarını yakından takip ederken, cepleri yakacak zam haberi de verildi. Piyasadaki hareketlilikten etkilenen akaryakıt sektöründe gece yarısı itibariyle yeni bir zam yaşandı. Bu kapsamda benzine gelen 71 kuruşluk zamla güncel benzin fiyatları 21 TL'yi buldu.Motorinin litresi: 26,35 TL Benzinin litresi: 21,37 TL LPG'nin litresi: 11,35 TLMotorinin litresi: 26,48 TL Benzinin litresi: 21,51 TL LPG'nin litresi: 11,04 TLMotorinin litresi: 26,45 TL Benzinin litresi: 21,51 TL LPG'nin litresi: 11,04 TL