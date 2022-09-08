EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 12:03

Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarını aşağı yönlü yeniden değiştirdi!

ABD petrol fiyatları, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana ilk kez 84 doların altına kadar düştü. Brent petrol 89 dolara inerken ham petrol fiyatlarının düşmesi motorin fiyatları da 1 lira 14 kuruş indirim gerçekleştirdi.

EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 12:03
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Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarını aşağı yönlü yeniden değiştirdi!


Akaryakıt fiyatlarında, ham petrol fiyatlarındaki ve dolar kurundaki dalgalanmalar nedeniyle hareketlilik devam ediyor. 2 gün peş peşe gelen zam motorine bu kez indirim olarak yansıtıldı. Motorin satış fiyatı, gece yarısından itibaren 1 lira 14 kuruş geriledi.

Motorin litresi ne kadar

Motorin litresi ne kadar?



Son zamlarla birlikte motorinin litresi 26 lira seviyelerini bulmuştu. Gelen indirim sonrasında ise motorinin litresi İstanbul'da 24 lira 86 kuruştan, Ankara'da 24 lira 97 kuruştan İzmir'de ise 24 lira 99 kuruştan satılmaya başlandı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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