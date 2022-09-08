Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarını aşağı yönlü yeniden değiştirdi!







Motorin litresi ne kadar?







Akaryakıt fiyatlarında, ham petrol fiyatlarındaki ve dolar kurundaki dalgalanmalar nedeniyle hareketlilik devam ediyor. 2 gün peş peşe gelen zam motorine bu kez indirim olarak yansıtıldı. Motorin satış fiyatı, gece yarısından itibaren 1 lira 14 kuruş geriledi.Son zamlarla birlikte motorinin litresi 26 lira seviyelerini bulmuştu. Gelen indirim sonrasında ise motorinin litresi İstanbul'da 24 lira 86 kuruştan, Ankara'da 24 lira 97 kuruştan İzmir'de ise 24 lira 99 kuruştan satılmaya başlandı.