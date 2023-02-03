









2023 YILI PEUGEOT 308'İN GÜNCEL FİYATLARI







İşte Peugeot 308'ün değişen fiyatları ve listesi.

ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Benzin

Fiyat: 798 bin 500 TL

ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Benzin

Fiyat: 855 bin 500 TL

GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 Benzin

Fiyat 943 bin

Peugeot dev indirimi patlattı! Arabası olmayan kalmayacak: Bu modelin fiyatına kimse inanamıyor! Son dönemde araç piyasası durgun bir seyirde bir yol izliyordu. Araba fiyatları çok fazla yükseldi ve araç almak artık çok zor hale geldi. Peugeot markası araç fiyat listesini paylaştı. Genellikle araba fiyatlarında yüksek bir seyir izleyen marka yeni modellerini ve fiyat listesini paylaştı. İşte 2023 yılı Peugeot marka araçlarının fiyat listesi haberimizin detaylarında...Son yıllarda araç piyasası ciddi bir düşüş içindeydi. Durum böyle olunca pek araç markası fiyatlarında düşüklüğe giderken bazı markalarda araç fiyatların sabit kalmıştı. Araç piyasasının en ünlü, en kaliteli markalarından biri olan Peugeot 308 fiyatları açıklandı. Yeni modellerini ve fiyatlarını açıklayan marka, fiyat listesinde eski araçlarını kıstas aldı. İşte tüm ayrıntılarla beraber 2023 yılı Peugeot 308 güncel fiyat listesi...Bu markanın son modellerinden biri olan, yeni çıkan Opel Astra gibi Peugeot 308 de piyasasının en çok dikkat modellerinden biri halinde geldi. Özellikle son zamanla ülkemizde ciddi bir talep gören araç için müşterileri sıraya girdi. Aracı almak için bayiliklere koşan ve isimlerini yazdıran müşteriler yeni aracın fiyatlarını da oldukça merak ediyor.Belirli bir fiyatı olmadığı belirtilen modelin şu anki fiyat listesi şu şekilde.– ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Benzin