Peyami Safa kimdir, nereli? Peyami Safa biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Edebiyat dünyasının başarılı yazarlarından Peyami Safa ile ilgili insanlar merak ettikleri detayları internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. Peki Peyami Safa kimdir? Peyami Safa eserleri nedir? Peyami Safa ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. PEYAMİ SAFA KİMDİR Peyami Safa 1899 senesinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır. Psikoloji alanında birçok eser kaleme alan Safa, babasını Sivas sürgünü sırasında kaybetmiştir. Yaşadığı dönemde maddi sıkıntıları ve hastalığı sebebiyle eğitim göremeyen Peyami Safa hem çalışmış hem hayatına devam etmeye çalışmıştır. 13 yaşında Posta Telgraf Nezareti'nde memuriyete başlayan Safa 1914 senesinde 4 sene boyunda öğretmenlik ve gazetecilik yapmıştır. Hayatının geçimini yazdıkları ile geçindiren Safa babasının şairliğinden örnek alarak amcalarının da desteğiyle yazarlık alanında ilerlemiştir. Peyami Safa gazete yazıları ile de başarıyı yakalamışken Server Badi ismiyle Cingöz Recai polisiye romanını kaleme almıştır. Safa iki adet Kültür Haftası ve Türk Düşüncesi isimli dergileri çıkarmıştır. Askerde olan çocuğunu kaybeden Safa bu olaydan sonra çok etkilenerek beyin kanaması geçirmiş ve kısa bir süre sonra 1961 senesinde hayata veda etmiştir. Edirnekapı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanan Safa'nın 43 sene boyunca kaleme aldığı başarılı eserleri vardır. Peyami Safa'nın en ünlü eseri Dokuzuncu Hariciye Koğuşu isimli kitabıdır. Okullarda da çocuklara sık sık okutulmaktadır. PEYAMİ SAFA ESERLERİ ROMAN KİTAPLARI Gençliğimiz (1922) Şimşek (1923) Sözde Kızlar (1923) Mahşer (1924) Bir Akşamdı (1924) Süngülerin Gölgesinde (1924) Bir Genç Kız Kalbinin Cürmü (1925) Canan (1925) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1930) Fatih-Harbiye (1931) Atilla (1931) Bir Tereddüdün Romanı (1933) Matmazel Noralya’nın Koltuğu (1949) Yalnızız (1951) Biz İnsanlar (1959) HİKAYE Hikayeler (1980) OYUN Gün Doğuyor (1932) İNCELEME ESERLERİ Türk İnkılâbına Bakışlar (1938) Büyük Avrupa Anketi (1938) Felsefî Buhran (1939) Millet ve İnsan (1943) Mahutlar (1959) Mistisizm (1961) Nasyonalizm (1961) Sosyalizm (1961) Doğu-Batı Sentezi (1963) Sanat- Edebiyat-Tenkid (1970) Osmanlıca-Türkçe- Uydurmaca (1970) Sosyalizm-Marksizim- Komünizm (1971) Din-İnkılâp-İrtica (1971) Kadın-Aşk-Aile (1973) Yazarlar-Sanatçılar- Meşhurlar (1976) Eğitim-Gençlik-Üniversite (1976) 20. Asır- Avrupa ve Biz (1976) EĞİTİM KİTAPLARI Cumhuriyet Mekteplerine Millet Alfabesi (1929) Cumhuriyet Mekteplerine Alfabe (1929) Cumhuriyet Mekteplerine Kıraat (Dört cilt, 1929) Yeni Talebe Mektupları (1930) Büyük Mektup Numuneleri (1932) Türk Grameri (1941) Dil Bilgisi (1942) Fransız Grameri (1942) Türkçe İzahlı Fransız Grameri (1948)