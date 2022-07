Peygamber Efendimizin Arefe günü duası ve Türkçe anlamı

Arefe gününde hangi dualar okunur?







Arefe günü neden önemlidir?

Arefe gününde yapılan ibadetlerin çok önemli olduğu, sevapların kat kat yazıldığı sıkça vurgulanmıştır. Bu sebeple Arefe gününde hangi duaların okunacağı merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Zilhicce ayı 9.günü olan Arefe gününde ibadetler yerine getirilmektedir. Peygamberimiz Arefe gününde hangi duaları okuduğu, hangi ibadetleri yapmamız gerektiği merak edilmekte.Peygamber Efendimiz, şu duayı Arefe gecesinde okunduğunda Allah'tan istenilen her şeyin verileceğini buyurmuştur."Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi." İmam-ı Tirmizi, Hz. Muhammed (s.a.v)'in "Duanın hayırlısı arife günü yapılan duadır" buyurarak Peygamber Efendimiz 'in şu duayı okuduğunu anlatır: "Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir." Buhari, bir hadise göre şu duayı okuyan kimsenin, şeytanın şerrinden kurtulur ve kendini muhafız altına alır, buyurur. "Allahümme'c'al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme'şrah li sadri ve yessir li emri..." Anlamı: 'Allah'ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nurlu kıl. Allah'ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver.' Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: 'Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Teâlâ'nın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem 'den azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur.' buyurmuştur. Gönüllerin Efendisi Peygamberimiz, Arefe günü için; ' "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.' Hz. Muhammed (s.a.v) Arefe gününün faziletini şu hadisi ile müjdeler: "Arefe gününden daha faziletli bir gün yoktur. Allahü Teâlâ o gün, yer ehli ile meleklere karşı övünür ve (Arafat'taki hacıları kastederek) şöyle buyurur: Kullarıma bir bakın. Saçları başları dağınık, toz toprak içinde her uzak ilden bana geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi ümit etmekteler, azabımdan dahi korkmaktalar. Şahit olunuz, onları bağışladım. Onların yerlerini cennet eyledim. Arefe günü olduğu kadar, hiçbir gün cehennemden daha çok azat edilen olmaz." buyurmuştur.Bu gün çok önemli, faziletli bir gündür. Bu günde haramdan uzak durulmalı, dedikodu yapılmamalı, günahlardan kaçınılmalıdır. Bunlara dikkat eden kimseler Arefe gününü iyi geçirmiş, faziletinden yararlanmış olur. Bu özel günde küsler barışmalı, kötü söz söylenmemeli, yoksullara yardım edilmelidir. "Günlerin en faziletlisi Arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de Arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc, 246).