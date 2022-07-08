YAŞAM
08 Temmuz 2022 - 16:18

Peygamber Efendimizin Arefe günü duası ve Türkçe anlamı

İslam alemi Arefe gününe çok önem vermektedir. En faziletli gün olarak belirtilen Arefe gününde çokça tövbe edilmeli, günahlardan kaçınılmalıdır. Arefe gününde Peygamber Efendimizin ettiği dualar merak edilmektedir. Peygamberimizin, Arefe gününde ettiği dualar nelerdir? İşte ayrıntılar.

YAŞAM
08 Temmuz 2022 - 16:18
3 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Peygamber Efendimizin Arefe günü duası ve Türkçe anlamı


Arefe gününde yapılan ibadetlerin çok önemli olduğu, sevapların kat kat yazıldığı sıkça vurgulanmıştır. Bu sebeple Arefe gününde hangi duaların okunacağı merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Zilhicce ayı 9.günü olan  Arefe gününde ibadetler yerine getirilmektedir. Peygamberimiz Arefe gününde hangi duaları okuduğu, hangi ibadetleri yapmamız gerektiği merak edilmekte.

Arefe gününde hangi dualar okunur?

Peygamber Efendimiz, şu duayı Arefe gecesinde okunduğunda Allah'tan istenilen her şeyin verileceğini buyurmuştur.



"Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."

İmam-ı Tirmizi, Hz. Muhammed (s.a.v)'in "Duanın hayırlısı arife günü yapılan duadır" buyurarak Peygamber Efendimiz 'in şu duayı okuduğunu anlatır:

"Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."

Buhari, bir hadise göre şu duayı okuyan kimsenin, şeytanın şerrinden kurtulur ve kendini muhafız altına alır, buyurur.

"Allahümme'c'al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme'şrah li sadri ve yessir li emri..."

Anlamı: 'Allah'ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nurlu kıl. Allah'ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver.'

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: 'Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Teâlâ'nın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem 'den azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur.' buyurmuştur.

Gönüllerin Efendisi Peygamberimiz, Arefe günü için; ' "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.'

Hz. Muhammed (s.a.v) Arefe gününün faziletini şu hadisi ile müjdeler:

"Arefe gününden daha faziletli bir gün yoktur. Allahü Teâlâ o gün, yer ehli ile meleklere karşı övünür ve (Arafat'taki hacıları kastederek) şöyle buyurur: Kullarıma bir bakın. Saçları başları dağınık, toz toprak içinde her uzak ilden bana geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi ümit etmekteler, azabımdan dahi korkmaktalar. Şahit olunuz, onları bağışladım. Onların yerlerini cennet eyledim. Arefe günü olduğu kadar, hiçbir gün cehennemden daha çok azat edilen olmaz." buyurmuştur.

dua

Arefe günü neden önemlidir?

Bu gün çok önemli, faziletli bir gündür. Bu günde haramdan uzak durulmalı, dedikodu yapılmamalı, günahlardan kaçınılmalıdır. Bunlara dikkat eden kimseler Arefe gününü iyi geçirmiş, faziletinden yararlanmış olur. Bu özel günde küsler barışmalı, kötü söz söylenmemeli, yoksullara yardım edilmelidir.

"Günlerin en faziletlisi Arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de Arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc, 246).

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
İlginizi Çekebilir
Kurban Bayramında A101, ŞOK, BİM açık mı, kaça kadar açık? Kurban bayramı zincir marketlerin çalışma saatleri 2022
Kurban Bayramında A101, ŞOK, BİM açık mı, kaça kadar açık? Kurban bayramı zincir marketlerin çalışma saatleri 2022
Akbank mobil çöktü mü? Akbank mobil neden açılmıyor?
Akbank mobil çöktü mü? Akbank mobil neden açılmıyor?
Son Haberler
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Dev kulüpler peşinde! 20 Milyon Euro'luk teklif yapıldı!
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Dev kulüpler peşinde! 20 Milyon Euro'luk...
4797 nitelik kodu nedir? 4797 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4797 özel şartı hakkında detaylı bilgiler
4797 nitelik kodu nedir? 4797 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4797...
4558 nitelik kodu nedir? 4558 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4558 özel şartı hakkında detaylı bilgiler
4558 nitelik kodu nedir? 4558 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4558...
Kurban eti kimlere, nasıl pay edilir? Kurban eti payları kaç kişiye verilir? Kurban payları bölünmesi ve pay dağıtımı
Kurban eti kimlere, nasıl pay edilir? Kurban eti payları kaç kişiye...
Sahnedeyken arkadaşının kucağına oturan Gülşen, Edis ile kalça tokuşturdu
Sahnedeyken arkadaşının kucağına oturan Gülşen, Edis ile kalça...
Kurban Bayramında A101, ŞOK, BİM açık mı, kaça kadar açık? Kurban bayramı zincir marketlerin çalışma saatleri 2022
Kurban Bayramında A101, ŞOK, BİM açık mı, kaça kadar açık? Kurban...
Wimbledon 8 Temmuz 2022 Cuma maç programı
Wimbledon 8 Temmuz 2022 Cuma maç programı
4099 nitelik kodu nedir? 4099 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4099 özel şartı hakkında detaylı bilgiler
4099 nitelik kodu nedir? 4099 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4099...
4534 nitelik kodu nedir? 4534 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4534 özel şartı hakkında detaylı bilgiler
4534 nitelik kodu nedir? 4534 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4534...
4531 nitelik kodu nedir? 4531 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4531 özel şartı hakkında detaylı bilgiler
4531 nitelik kodu nedir? 4531 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4531...