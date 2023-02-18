





Peynir fiyatları değişti! Migros'ta indirimli günler başladı: Listeyi gören kapıda kuyruk oldu!







Binlerce şubesi olan Migros, haftalık aktüel broşürünü yayınladı.En büyük zincir marketlerden biri olan Migros, MİGROS 822 sayılı indirim broşürünü yayınladı. Broşür tarihi 16 Şubat 2023 olan MİGROS aktüel katalog yüzlerce kampanyalı ürün barındırıyor. 16 Şubat Migroskop broşüründe temizlik malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine, zücaciyeden elektrikli ev aletlerine, şarküteriden et ürünlerine, tekstilden elektronik ürünlere kadar yüzlerce skalada ürünler ile müşterilerinin karşısına çıkıyor. Merakla beklenen Migros aktüel ürünleri nelerdir? Haftalık Migros aktüel ürünlerinin süresi 16 Şubat – 1 Mart 2023 ile sınırlandırılmış olup yüzlerce ürün müşterilerin satın almasını bekliyor. Bu hafta yayınlanan Migroskop broşürü temizlik malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine, tekstilden elektronik ürünlere, şarküteriden et ürünlerine, zücaciyeden elektrikli ev aletlerine yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alıyor.