Aktüel
01 Mart 2023 - 14:45

Peynir indiriminde daha ucuzu yok! Migros stokları boşaltıyor: 6 kutusu 100 TL!

Migros Market, mutfak alışverişi yapacak olan vatandaşları bilgilendirdi. İlana göre 6 kutu peynir 99 liradan satılıyor. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

Aktüel
01 Mart 2023 - 14:45
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Peynir indiriminde daha ucuzu yok! Migros stokları boşaltıyor: 6 kutusu 100 TL!
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Migros Sanal Market 2023’de de kampanya duyurularını yapmayı sürdürüyor. Son olarak Pınar Labne Tam Yağlı Taze Peynir 3*180 Gram kampanyası yayınlanmıştır. İlana göre 3'lü paketlerden biri 80,45 Türk Lirası olurken, İkili alımlarda 49,50 Türk Lirası. Böylece 6 kutu labne peyniri 99 liraya alınmış olur.

Migros



Migros Sanal Market, kampanya duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

25 Şubat 2023 tarihinde Money Kart veya Money Bonus ile yapılan alışverişlerde PINAR LABNE TAM YAĞLI TAZE PEYNİR 3*180 G Migros Sanal Market'e özel aynı üründen 2'li alımda bir adet ürün fiyatı 80,45 TL yerine 49,50 TL kampanyası uygulanacaktır. Kampanyadan faydalanmak için sepete üründen en az 2 adet eklenmesi gerekmektedir. Bir müşteri bu kampanyadan en fazla 2 kere faydalanabilir. İndirim sepette düşecektir. Ürün stoklarının anlık değişkenlik göstermesi nedeniyle siparişinizde tedarik edilemeyen ürünler bulunabilir. Bu durumunda, kampanya koşullarını sağladığınız ölçüde indirimden faydalanabilirsiniz. Satın almış olduğunuz ürün/ürünlerde iade talebinde bulunduğunuzda; sipariş içerisinde yararlanmış olduğunuz kampanya koşullarına uygun olarak indirim tutarı, iadesi talep edilen ürünlere bedeli oranında yansıtılacak olup iade ettiğiniz üründen söz konusu indirim tutarı düşülerek ücret iadesi gerçekleştirilecektir.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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