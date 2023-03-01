Peynir indiriminde daha ucuzu yok! Migros stokları boşaltıyor: 6 kutusu 100 TL!













Migros Sanal Market 2023’de de kampanya duyurularını yapmayı sürdürüyor. Son olarak Pınar Labne Tam Yağlı Taze Peynir 3*180 Gram kampanyası yayınlanmıştır. İlana göre 3'lü paketlerden biri 80,45 Türk Lirası olurken, İkili alımlarda 49,50 Türk Lirası. Böylece 6 kutu labne peyniri 99 liraya alınmış olur.Migros Sanal Market, kampanya duyurusunda şu ifadelere yer verdi: 25 Şubat 2023 tarihinde Money Kart veya Money Bonus ile yapılan alışverişlerde PINAR LABNE TAM YAĞLI TAZE PEYNİR 3*180 G Migros Sanal Market'e özel aynı üründen 2'li alımda bir adet ürün fiyatı 80,45 TL yerine 49,50 TL kampanyası uygulanacaktır. Kampanyadan faydalanmak için sepete üründen en az 2 adet eklenmesi gerekmektedir. Bir müşteri bu kampanyadan en fazla 2 kere faydalanabilir. İndirim sepette düşecektir. Ürün stoklarının anlık değişkenlik göstermesi nedeniyle siparişinizde tedarik edilemeyen ürünler bulunabilir. Bu durumunda, kampanya koşullarını sağladığınız ölçüde indirimden faydalanabilirsiniz. Satın almış olduğunuz ürün/ürünlerde iade talebinde bulunduğunuzda; sipariş içerisinde yararlanmış olduğunuz kampanya koşullarına uygun olarak indirim tutarı, iadesi talep edilen ürünlere bedeli oranında yansıtılacak olup iade ettiğiniz üründen söz konusu indirim tutarı düşülerek ücret iadesi gerçekleştirilecektir.